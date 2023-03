L'appuntamento con la soap Un posto al sole è confermato nella settimana che va dal 20 al 24 marzo 2023 con le nuove puntate in prima visione assoluta su Rai 3.

Le anticipazioni ufficiali rivelano che, al centro dell'attenzione, ci sarà la crisi di Viola che si ritroverà combattuta tra i sentimenti che prova nei confronti di Damiano e quelli nei confronti di Eugenio.

Spazio anche alle vicende di Silvia, sempre più in difficoltà dal punto di vista economico, con la gestione del Caffè Vulcano.

Viola ed Eugenio in crisi: anticipazioni Un posto al sole 20-24 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole fino al prossimo 24 marzo 2023 rivelano che il rapporto tra Viola ed Eugenio entrerà ancora di più in crisi e, questa volta, tra i due ci sarà un momento di fortissima tensione.

Il motivo? Viola inizierà a notare il feeling speciale che si sta creando tra Eugenio e la sua collega Lucia e non la prenderà affatto bene.

Anche per Silvia la situazione non sarà delle migliori: dopo la morte di sua mamma Teresa, la donna si ritroverà a dover fare i conti con i nuovi problemi economici legati alla gestione del Caffè Vulcano, che le sta provocando un bel po' di tensioni.

Marina stufa di Lara: anticipazioni Un posto al sole al 24 marzo

Questa volta in soccorso di Silvia arriverà Otello: l'uomo, però, rischierà di fare il passo più lungo della gamba e, per risanare la situazione economica della donna, potrebbe finire per mettersi nei guai.

Di conseguenza, Raffaele e Renato proveranno in tutti i modi a far ragionare Otello e proveranno così a convincerlo a riflettere bene prima di agire.

Riusciranno a fargli aprire gli occhi? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi di questa fortunata stagione della soap.

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole che andranno in onda fino al 24 marzo 2023 su Rai 3 rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Marina.

Niko e Alberto ai ferri corti: anticipazioni Un posto al sole al 24 marzo

La dark lady di Palazzo Palladini inizierà a essere particolarmente insofferente nei confronti di Lara: quest'ultima, infatti, è ormai sempre più presente nella sua vita e in quella di Roberto, motivo per cui Marina non gradirà affatto queste ingerenze.

Tensioni in arrivo anche per Niko e Alberto: le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole rivelano che il primo non sarà particolarmente felice delle soluzioni che sono state proposte dall'architetto.

Alberto sembrerà invece sposare le idee dell'architetto, complice anche il feeling speciale che si è venuto a creare con la donna che si sta occupando dei lavori nello studio legale, la quale potrebbe mettere in crisi il legame tra l'avvocato e Clara.