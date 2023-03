Cosa succederà nelle nuove puntate di Un posto al sole previste dal 20 al 24 marzo in prima visione assoluta su Rai 3?

Le anticipazioni della soap rivelano che, al centro dell'attenzione, ci saranno le vicende di Marina Giordano, la quale inizierà ad essere sempre più stufa delle ingerenze da parte di Lara.

Occhi puntati anche su Niko e Alberto: i due si ritroveranno ai ferri corti per i lavori di ristrutturazione dello studio legale.

Niko e Alberto si scontrano: anticipazioni Un posto al sole 20-24 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole fino al 24 marzo, rivelano che Niko e Alberto finiranno per scontrarsi dopo essersi trovati in disaccordo per le proposte avanzate dall'architetto che si sta occupando dei lavori presso lo studio legale.

Diana, infatti, ha proposto delle soluzioni che non hanno convinto pienamente Niko, il quale non si farà problemi a bocciarle, scatenando però l'ira di Alberto.

L'astuto Palladini, infatti, non sarà affatto d'accordo con la bocciatura del collega, complice anche il feeling speciale che è nato con Diana n questi giorni.

Di conseguenza, i due si ritroveranno ai ferri corti e non si esclude che nel corso delle prossime puntate di questa stagione, possano ritrovarsi a prendere delle decisioni inaspettate.

Marina va in crisi: anticipazioni Un posto al sole 20-24 marzo

Spazio poi alle vicende di Marina: le anticipazioni di Un posto al sole fino al 24 marzo rivelano che la donna non riuscirà a nascondere la sua crisi.

Per la signora Giordano, infatti, il clima non sarà affatto dei migliori e si renderà conto di essere completamente insofferente alla presenza di Lara, ormai diventata onnipresente nella vita di Roberto Ferri.

Novità in arrivo anche per Viola ed Eugenio: dopo l'ennesimo momento di crisi e di profonda difficoltà, i due si ritroveranno a dover prendere in mano le redini del loro matrimonio e a valutare la situazione per cercare di capire come risolvere questa intricata situazione.

In attesa di vedere in onda queste nuove puntate di Un posto al sole in prima visione assoluta su Rai 3, nel corso degli ultimi giorni ci sono state un po' di polemiche social da parte dei fan per l'orario di messa in onda della soap opera.

Slitta l'orario di Un posto al sole in tv e i fan si lamentano sui social

Fissato per le 20:50, nel corso degli ultimi giorni l'inizio della soap ambientata a Palazzo Palladini è slittato alle 21:00, a causa degli sfori del talk show "Il Cavallo e la torre" condotto da Marco Damilano.

Una situazione che non è piaciuta per niente ai fan social della soap opera, molti dei quali non si sono fatti problemi a sottolineare questi continui ritardi legati alla programmazione di Un posto al sole su Rai 3.

"Non se ne può più di questi sfori. Bisognerebbe avere un po' di rispetto per i telespettatori di Upas", ha sentenziato un fan sui social chiedendo alla Rai di far rispettare gli orari di inizio delle varie trasmissioni.