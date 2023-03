Silvia sarà pronta a tutto pur di salvare il Vulcano e per tale motivo, negli episodi Un posto al sole in onda su Rai tre dal 3 al 7 aprile, deciderà di accettare la proposta di Alberto. Tuttavia Diego e Samuel cercheranno di farle cambiare idea e Rossella farà un'importante scoperta. Nel frattempo Roberto si sentirà in colpa nei confronti di Marina, Angela rinuncerà a un importante progetto lavorativo e Franco scoprirà che potrebbe perdere il lavoro.

Un posto al sole, trame 3-7 aprile: Rossella fa una scoperta importante

Marina, provata dalla costante intromissione di Lara nella vita di Roberto, deciderà di andare per qualche giorno a Londra, dove incontrerà una sua vecchia conoscenza.

Invece Ferri starà vicino a Lara e l'aiuterà con il piccolo Tommaso. Nel frattempo Angela riceverà una proposta di lavoro molto stimolante che la porterebbe a stare lontana da Napoli per quale mese. Tuttavia non ne parlerà subito con Franco, in quanto si renderà conto che il consorte sembrerà avere non pochi problemi al garage.

Samuel sarà diviso tra la vita un po' noiosa con Speranza e le folli proposte di Micaela, così confesserà a Nunzio di essere alquanto confuso e non saper più cosa fare. Silvia si convincerà che l'unico modo per salvare il Vulcano sia accettare la proposta di Alberto e comunicherà la sua decisione ai dipendenti del locale. Nunzio, Diego e Samuel, però, non saranno affatto convinti e temeranno di perdere il lavoro a causa di Palladini.

Rossella farà un'importante scoperta che potrebbe cambiare completamente le sorti del Vulcano.

Un posto al sole, puntate 3-7 aprile: Roberto in preda ai sensi di colpa

Lara sarà molto felice per essersi avvicinata a Roberto e farà sì che l'uomo non metta nuovamente distanza tra loro. Lui però inizierà a sentirsi molto in colpa nei confronti di Marina, così tenterà disperatamente di riavvicinarsi a lei, ma ignorerà completamente che la crepa che si è aperta nel loro rapporto è ormai quasi insanabile.

Ferri, nonostante Lara insista con lui, proverà a ritrovare la serenità con la consorte, la quale tornata da Londra faticherà a lasciarsi andare.

Diego e Nunzio saranno certi che dietro alla campagna denigratoria che ha portato il Vulcano sull'orlo del fallimento ci sia Alberto. I due per tale motivo proveranno una mossa disperata per salvare il locale e il loro lavoro.

I due amici insieme a Rossella cercheranno una soluzione alternativa per evitare il fallimento del Vulcano mentre Silvia si preparerà ad andare dal notaio per siglare l'accordo con Alberto per la cessione del 50% dell'attività commerciale.

Franco scopre che potrebbe perdere il lavoro

Filippo, nel corso degli episodi Un posto al sole della prossima settimana, ricorderà un episodio molto doloroso del passato, che lo metterà di fronte a una scelta molto difficile. Nel frattempo Renato cercherà aiuto per mettere in ordine casa sua e si rivolgerà a Rosa, vista la sua efficienza. La donna accetterà di aiutarlo e pulirà l'abitazione di Renato da cima a fondo, mentre lui farà di tutto per non far scoprire nulla a Giulia.

Intanto Franco scoprirà che potrebbe perdere il lavoro da un momento all'altro.

Angela, invece, sembrerà decisa a rinunciare all'importante progetto che la porterebbe a stare un po' di tempo lontana da Napoli e la sua decisione non sarà dettata soltanto dalla preoccupazione per il marito. Silvia, a un passo dall'iniziare un rapporto societario con Alberto, dovrà decidere se ascoltare i consigli di Nunzio e Diego, e trovare così una soluzione diversa per salvare il Vulcano, evitando che Palladini possa fare i3 tempo avendo il suo stesso potere decisionale.