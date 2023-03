Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera campana 'Un posto al sole', ambientata nella Napoli dei giorni nostri in un palazzo immaginario chiamato Palladini. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda dal 6 al 10 marzo 2023, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla morte di Teresa, sul dolore dei suoi famigliari e amici, sullo spogliarello di Samuel, sulla gelosia della sua fidanzata, sul fastidio provato da Marina per Lara, sul ritorno di Franco e sul nuovo pericolo corso da Giulia e Angela.

Otello ha un malore

Le anticipazioni di Un posto al sole ci segnalano che Otello verrà portato d'urgenza in ospedale, dopo la notizia del malore improvviso della moglie. Silvia e Michele lo verranno a sapere e si recheranno precipitosamente ad Indica. Lì, si ritroveranno in difficoltà su come raccontare ad Otello che la moglie è deceduta. La notizia arriverà presto a Palazzo Palladini, gettando nello sconforto tutti i suoi abitanti. Prima di lasciare Napoli, Luca chiederà a Giulia un incontro. Franco farà ritorno dalla Nuova Zelanda e ritroverà la figlia Bianca, decisamente scossa per la morte di Teresa. Speranza sarà molto gelosa del ritorno di Micaela nella vita di Samuel. La situazione peggiorerà la sera della festa delle donne, quando Samuel dovrà fare da spogliarellista al Vulcano per risollevare il locale dalla crisi finanziaria in cui è piombato.

Michele cerca di salvare il Vulcano

Otello verrà messo al corrente della scomparsa della moglie e tenterà di affrontare il dolore nel miglior modo possibile grazie all'aiuto di tutti i condomini di palazzo Palladini. Tutti insieme daranno l'ultimo saluto a Teresa. Marina non riuscirà ad accettare facilmente la presenza di Lara nella vita di Ferri.

Ben presto, la donna sarà costretta ad affrontare l'incontro con qualcuno che non si aspettava. Affranta per la morte della nonna, Rossella cercherà conforto in Riccardo che, però, sarà troppo distratto dal suo lavoro. Silvia e Giancarlo si allontaneranno sempre di più. Troppo arrabbiato per le eccessive critiche ricevute dal Vulcano, Michele deciderà di intervenire per migliorare la situazione del locale.

Otello dovrà prendere un'importante decisione. Dopo aver perso il lavoro in fabbrica, Rosa chiederà aiuto a Viola. Giulia e Angela rischieranno nuovamente la vita. Marina si renderà conto che Lara sta attuando delle manovre ben specifiche per avvicinarsi a Ferri.

Irene annuncerà a i suoi genitori di voler conoscere Tommaso. Alberto tenterà di mettere in atto il suo piano di ingrandire lo studio legale con un secondo appartamento, ma troverà un ostacolo che non lo farà desistere.