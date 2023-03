L'appuntamento con Un posto al sole prosegue nella settimana che va dal 13 al 17 marzo 2023 con le nuove puntate in prima visione assoluta su Rai 3.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Damiano, il quale si ritroverà coinvolto in un terribile raid della polizia che ne metterà a rischio la salute.

Spazio poi alle vicende di Roberto che, in questi nuovi appuntamenti, deciderà di fare un passo avanti nei confronti della sua ex Lara Martinelli.

Damiano rischia la vita: anticipazioni Un posto al sole al 17 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole dal 13 al 17 marzo rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Damiano.

Il poliziotto si ritroverà ad essere coinvolto in un raid della polizia e le sue condizioni non saranno affatto delle migliori. La situazione medica per Damiano si preannuncia particolarmente grave, al punto che Viola non potrà nascondere la sua sofferenza.

La donna, infatti, si renderà conto di essere profondamente colpita e addolorata dal quadro clinico critico in cui si trova il poliziotto, a dimostrazione del fatto che prova davvero un sentimento forte nei suoi confronti.

Viola esce allo scoperto con Eugenio: anticipazioni Un posto al sole al 17 marzo

Di conseguenza, questa presa di coscienza in un momento di estrema sofferenza, porterà Viola ad uscire allo scoperto con la persona che ha al suo fianco.

Le nuove anticipazioni di Un posto al sole fino al 17 marzo, rivelano che la figlia di Ornella deciderà di confessare tutta la verità sui sentimenti che prova nei confronti di Damiano a suo marito Eugenio, con il quale ormai da svariati mesi sta vivendo una situazione di profonda crisi.

Il matrimonio tra i due sembra essere giunto ormai agli sgoccioli e, dopo questa confessione inaspettata da parte di Viola, non si esclude che Eugenio possa deciderà di prendere in mano le redini della situazione e chiudere definitivamente questa unione.

Roberto spiazza, Silvia in crisi: anticipazioni Un posto al sole al 17 marzo

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione per Viola, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole previste fino al 17 marzo 2023 in prima visione assoluta su Rai 3, rivelano che si tornerà a parlare anche di Roberto Ferri.

L'uomo, infatti, riuscirà a spiazzare la sua ex Lara Martinelli, con un passo avanti che si preannuncia molto importante e potrebbe causargli non pochi problemi nel rapporto con Marina.

La signora Giordano, infatti, non è per niente felice di questo riavvicinamento tra Roberto e la sua ex compagna, nonché mamma di suo figlio.

Situazione difficile anche per Silvia: la morte di Teresa ha devastato ancora di più l'umore della donna ì, sempre più distante dal suo compagno Giancarlo. È ormai evidente il fatto che tra i due non ci sia più sintonia e il dramma che ha colpito Silvia non farà altro che allontanarli sempre più.