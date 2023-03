Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda dal 27 marzo al 1° aprile, rivelano che Irene avrà un inaspettato incidente mentre sarà affidata a nonna Marina. A quanto pare quest'ultima si distrarrà a causa delle continue pressioni psicologiche di Lara, finendo così per mettere in pericolo la figlia di Filippo e Serena.

Nuovi problemi per Silvia e il Vulcano. Il celebre locale finirà infatti nuovamente sotto il mirino dei social.

Rientrato allarme invece per Viola ed Eugenio. Quest'ultimo infatti tornerà sui suoi passi e si appresterà a tornare con sua moglie.

Marina ossessionata da Lara

Puntata dopo puntata, il piano di Lara (Chiara Conti) sta prendendo sempre più forma. La donna, grazie ad un atteggiamento passivo aggressivo, sta cercando di far perdere la calma a Marina (Nina Soldano) con il doppio scopo di far del male alla sua rivale e al contempo allontanarla da Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli). Nonostante tutte le rassicurazioni di quest'ultimo, sembra proprio che Lara riuscirà nel suo intento.

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Marina raggiungerà il limite della sopportazione e il suo comportamento finirà per infastidire anche Roberto. La sua malcelata sopportazione verso la sua rivale finirà presto per diventare un'ossessione e questo finirà per avere pesanti ripercussioni sul suo matrimonio.

Un posto al sole, trame 27 marzo – 1 aprile: Irene in pericolo

La diabolica strategia di Lara si rivelerà un successo ed andrà ben oltre le sue aspettative. Il crollo di nervi di Marina la porterà infatti a commettere una banale svista che però assumerà un peso determinante nel suo rapporto con Ferri. Le anticipazioni rivelano infatti che Irene (Greta Putaturo) avrà un incidente a causa della distrazione di sua nonna.

Fortunatamente non accadrà nulla di grave e le trame parlano di pericolo scampato, ma questa paura finirà per mettere Marina sotto una cattiva luce agli occhi di Roberto. Nel frattempo Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro), non sottovaluteranno la situazione e capiranno che le continue intromissioni di Lara, stanno avendo un effetto deleterio sulla psiche di Marina e sul suo rapporto con Ferri.

Un posto al sole, puntate dal 27 marzo al 1° aprile: Il Vulcano sotto attacco dei social, pace tra Viola ed Eugenio

Silvia (Luisa Amatucci) si troverà ancora una volta nei guai con Il Vulcano. Il locale dovrà infatti affrontare una nuova bufera sui social, anche se non vengono chiarite le motivazioni.

Eugenio (Paolo Romano) cambierà idea e deciderà di rinunciare alla separazione, per fare un nuovo tentativo con sua moglie Viola (Ilenia Lazzarin).