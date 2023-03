Viola, negli episodi di Un posto al sole in onda dal 20 al 24 marzo, resterà spiazzata dalla proposta di separazione del marito Eugenio. Nel frattempo Silvia sarà sempre più pressata dai problemi al Vulcano, mentre Otello farà preoccupare Renato. Intanto Alberto sarà molto attratto da Diana e coltiverà il desiderio di riaffermarsi nel lavoro e nel ruolo di seduttore.

Un posto al sole, trame 20-24 marzo: Silvia pressata dalla crisi economica

Silvia continuerà ad avere gravi problemi al Vulcano e per quanti sforzi faccia nulla sembrerà essere d'aiuto per risollevare le sorti del locale.

Per tale motivo, come rivelano le trame degli episodi Un posto al sole in onda dal 20 al 24 marzo, la donna sarà sempre più sotto pressione e valuterà diverse possibili soluzioni. Tuttavia prendere una decisione definitiva che non sarà per nulla semplice e questo acuirà la pressione che avverte. Nel frattempo Alberto sarà sempre più vicino a Diana, l'architetta che dovrà ristrutturare lo studio.

L'uomo si sentirà sicuro di sé e sarà determinato a riaffermarsi tanto sul lavoro quanto nel ruolo di grande seduttore. Roberto, invece, cercherà di far distrarre Marina dalle continue intromissioni di Lara nella loro vita e così le proporrà di andare insieme al Circolo. L'iniziativa dell'imprenditore purtroppo non sortirà gli effetti sperati, in quanto Marina sarà sempre più insofferente nei confronti della rivale e ciò farà accrescere la distanza tra lei e il consorte per la gioia di Lara.

Un posto al sole, puntate 20-24 marzo: Viola in piena crisi sentimentale

Guido uscirà sempre più spesso con Michele e questo farà insospettire Bice, la quale ne parlerà con Mariella, ma non farà altro che farla stare in ansia. Come se non bastasse, Mariella chiederà con insistenza a Guido di organizzare le vacanze estive, ma la proposta otterrà solo scarsi risultati.

Eugenio e Lucia saranno sempre più in sintonia, ciò farà sì che Viola sia un po' gelosa del marito e finirà per coltivare speranze di riconciliazione con lui.

Tuttavia, la donna sarà nel pieno di una crisi sentimentale, in quanto sarà sempre più confusa su ciò che prova, ma Nicotera non sarà disposto a concederle ulteriore tempo per riflettere.

Otello, invece, sarà determinato ad aiutare Silvia a uscire dalla crisi economica nella quale versa da diversi mesi, ma non vorrà vendere la casa di Teresa a Indica e per tale motivo chiederà un prestito a un amico. Intanto Renato proverà grande ammirazione nei confronti di Rosa per come si occupa della Terrazza e della casa di Niko.

Eugenio spiazza Viola con la proposta di separazione

Niko, negli episodi settimanali di Un posto al sole, non sembrerà molto convinto dei costi da sostenere per ristrutturare lo studio. Nel frattempo Alberto e Diana saranno sempre più vicini e la loro complicità non farà altro che aumentare. L'avvocato finirà per tradire Clara con la bella architetta? Otello chiederà un prestito a Renato, il quale si preoccuperà molto per l'amico ed entrerà in crisi, in quanto non saprà se assecondarlo oppure provare a fargli cambiare idea.

Per cercare di risolvere l'intricata situazione chiederà aiuto a suo cognato Raffaele. Intanto, la sera prima dell'esame, Manuela si lascerà convincere da Micaela e Samuel ad andare a bere qualcosa con loro senza fare troppo tardi.

Tuttavia la serata non andrà come aveva previsto e Serena si ritroverà come sempre a provare a rimediare. Poco dopo Eugenio proporrà a Viola la separazione e la coglierà totalmente impreparata, in quanto non se l'aspettava minimamente. I due cercheranno di dissimulare con Raffaele, Ornella e il piccolo Antonio, soprattutto allo scopo di proteggerlo, ma ben presto dovranno prendere una decisione.