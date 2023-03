Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Diana Della Valle avrà molto spazio nelle prossime puntate. L'affascinante architetta, appena entrata nel cast, attirerà l'attenzione di Alberto che resterà folgorato dalla bellezza e dai modi raffinati della donna.

Quest'ultima illustrerà agli avvocati Palladini e Poggi il suo ambizioso progetto di ampliamento dello studio: il primo ne resterà estasiato, mentre Niko si mostrerà piuttosto cauto in merito ai lavori da fare.

Sara Zanier entra nel cast di Un posto al sole

Nell'episodio di Un posto al sole andato in onda venerdì 17 marzo, ha fatto la sua comparsa la new entry Diana Dalla Valle, interpretata dall'attrice Sara Zanier.

L'architetta dovrà occuparsi della ristrutturazione dello studio Poggi Palladini. A causa di un contrattempo, Niko (Luca Turco) non ha potuto partecipare al primo incontro e così è stato Alberto (Maurizio Aiello) a fare gli onori di "casa".

È sembrato palese sin da subito che Alberto sia rimasto affascinato dalla donna, non solo per le sue doti professionali. L'uomo ha infatti invitato subito Diana a pranzo per parlare di lavoro. Qui i due hanno conversato amabilmente e hanno scoperto di aver frequentato, in gioventù, gli stessi ambienti e di essere andati in vacanza negli stessi posti.

Alberto corteggia Diana

Sembra che la parentesi di Alberto come integerrimo padre di famiglia e lavoratore virtuoso abbia i giorni contati.

Le anticipazioni delle prossime puntate di Upas, rivelano infatti che Alberto tornerà ad essere spavaldo e sicuro di sé negli affari e audace con le donne, come era un tempo. Dopo aver proposto a Silvia (Luisa Amatucci) di entrare in società l'uomo si concentrerà sul nuovo studio legale e, a quanto pare, i suoi progetti risulteranno piuttosto ambiziosi.

In questo suo piano Alberto potrà contare sul supporto di Diana, che si mostrerà entusiasta all'idea di questo nuovo lavoro. Le anticipazioni confermano inoltre che l'affinità tra i due andrà ben oltre il semplice piano professionale.

Un posto al sole: Niko nutre dubbi sul progetto del nuovo studio

Alcune foto promozionali, che stanno circolando in questi giorni, mostrano Alberto assieme a Diana, durante una romantica cenetta in un lussuoso ristorante.

I due inizieranno quindi una vera frequentazione, presumibilmente alle spalle di Clara (Imma Pirone).

Intanto a quanto pare Niko non apprezzerà questa versione di Alberto e in particolare il giovane avvocato Poggi non sembrerà condividere l'entusiasmo del suo nuovo socio in merito a una ristrutturazione dello studio dai costi così esorbitanti.