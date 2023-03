L'appuntamento con Un posto al sole continua a riservare grandi colpi di scena e, le anticipazioni delle prossime puntate che a breve arriveranno su Rai 3, rivelano che ci sarà spazio per le novità legate alle vicende di Silvia.

La donna, infatti, si ritroverà ancora una volta a dover affrontare una difficile situazione legata alla gestione del Caffè Vulcano, che le causerà non pochi problemi.

E, in questa fase così delicata e difficile per la donna, qualcuno inizierà ad avere dei seri sospetti sul conto di Alberto Palladini.

Silvia ancora nei guai al Vulcano: anticipazioni Un posto al sole prossime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole rivelano che Silvia continuerà ad essere alle prese con una situazione molto difficile dal punto di vista economico.

La gestione del Caffè Vulcano continuerà a creare dei problemi alla donna, soprattutto dal punto di vista economico e come se non bastasse, ci sarà spazio anche per una nuova ondata di odio che arriverà dai social.

Per la seconda volta, infatti, il locale di Silvia farà i conti con tutta una serie di cattivi commenti che arriveranno dal mondo social, i quali metteranno a durissima prova la credibilità del locale.

Alberto si fa avanti con Silvia: anticipazioni Un posto al sole

E, consapevole di questa situazione di crisi in cui si trova Silvia, ecco che Alberto deciderà di farsi avanti: l'uomo intende aiutare Silvia e vuole diventare socio del Vulcano, così da poterle dare una mano nella risoluzione dei suoi problemi.

Una proposta che non lascerà indifferente Silvia, nonostante le varie persone che lavorano nel locale le chiederanno di non scendere a compromessi con il perfido e astuto Palladini.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole in onda tra fine marzo e il mese di aprile, rivelano che qualcuno che gravita nell'orbita di Silvia, inizierà ad avere dei seri sospetti sul conto dello stesso Alberto.

Dubbi e sospetti su Alberto: anticipazioni Un posto al sole prossime puntate

Il sospetto, infatti, è che dietro i guai economici di Silvia e del Caffè Vulcano possa celarsi proprio lo zampino di Alberto.

Insomma, l'uomo potrebbe avere messo nei guai la donna per cercare di arrivare al pieno controllo del Vulcano e in tal modo riuscire a farle la proposta di diventare soci in affari.

Ma per quale motivo Alberto si sarebbe spinto così oltre? Perché il suo scopo sarebbe quello di arrivare alla gestione del celebre e storico bar gestito da Silvia?

I dubbi sulla vicenda rimangono e, a questo punto, non resta altro che attendere le prossime puntate della soap opera serale in onda su Rai 3, per capire e scoprire come si evolverà la situazione.