Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3. La storyline di Lara e del piccolo Tommaso assumerà sempre maggiore spazio nelle prossime puntate in onda a primavera. Al momento, uno degli interrogativi principali che si pongono gli spettatori su questa vicenda riguarda l'identità della vera madre del bambino. Chi è questa ragazza? E che ruolo avrà in futuro?

La madre di Tommaso potrebbe essere una ragazza dell'Europa dell'Est

Le informazioni sulla vera identità della madre di Tommaso sono decisamente scarne, ma qualche indizio è stato fornito nel corso delle puntate ed è più che sufficiente per avere un quadro della situazione.

Da quanto visto finora Lara (Chiara Conti) ha acquistato il bambino utilizzando parte dei soldi che Marina le aveva dato per "sparire". Ironicamente è stata quindi proprio la sua rivale a fornirle i fondi necessari per portare avanti il suo diabolico piano.

Tornando alla madre di Tommy, di lei non viene detto praticamente nulla a parte che è una giovane ragazza bisognosa di soldi. La "compravendita" dei bambini è un fenomeno reale e riguarda soprattutto l'Africa e i paesi dell'Europa dell'est. Lara ha forti agganci con la Russia, dato il suo passato con Menkov, quindi è presumibile che si sia rivolta alle sue conoscenze per questo terribile mercimonio.

Un posto al sole: la foto che mostra la madre di Tommaso

Nella puntata andata in onda il 22 luglio del 2022 appare la madre di Tommaso, anche se solo in fotografia. Lara resta estasiata nel vedere una ragazza giovane, carina e in salute e decide così di chiudere subito "l'affare" Dall'immagine risulta evidente che si tratti di una ragazza molto giovane di etnia caucasica.

Va sottolineato il fatto che la giovane abbia chiesto un incontro con Lara, prima di venderle il bambino, a riprova che comunque tenesse al futuro del suo piccolo.

La madre di Tommy non viene accreditata nei titoli di coda ed è difficile davvero prevedere se un giorno apparirà in carne e ossa né tantomeno se verrà usata la stessa attrice.

Un posto al sole: Tommy resterà con Roberto e Marina?

Risulta molto difficile capire quale sarà il futuro del neonato, mentre appare più semplice ipotizzare il destino di Martinelli. La donna, per quanto meticolosa, ha infatti lasciato fin troppi indizi per non essere scoperta.

Al momento non esistono anticipazioni che rivelino quale sarà il destino del piccolo Tommaso. I fan sperano che Lara (Chiara Conti) venga scoperta e che il bambino resti con Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) che vedremo causare un incidente ad Irene. Una sorta di lieto fine quindi, ma va ricordato che, alla base di un epilogo del genere ci sarebbe un grosso reato e resta da capire se gli sceneggiatori vorranno prendere questa strada, in modo da dare un figlio "tutto loro" a Roberto e Marina.