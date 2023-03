Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 a fine marzo, rivelano che Marina si troverà a dover affrontare uno dei momenti più cupi della sua vita. L'incidente a Irene, le continue liti con Roberto e l'ossessione per Lara la destabilizzeranno, ma questo non sarà l'unico problema.

A quanto pare Marina potrebbe trovarsi da sola in questa sua "battaglia". I sospetti e le lamentele della donna, per quanto siano giustificati, potrebbero essere derubricati dal suo compagno a deliri partoriti dalla mente di una donna gelosa.

Un posto al sole: l'incidente a Irene

Nelle prossime puntate di Upas la piccola Irene (Greta Putaturo) verrà affidata a Marina (Nina Soldano). Quest'ultima però si distrarrà a causa della sua gelosia per Lara e lascerà la bambina da sola per pochi attimi. Quel breve lasso di tempo però sarà più che sufficiente per far si che accada un piccolo dramma.

Irene salirà su una sedia per prendere una scacchiera e cadrà rovinosamente sul pavimento. La piccola verrà portata prontamente in ospedale, mentre Marina verrà assalita dai sensi di colpa. Fortunatamente la bambina se la caverà con un collare da dover tenere per pochi giorni, ma le conseguenze di quest'incidente risulteranno disastrose per il rapporto tra Roberto e sua moglie.

Marina proverà ad accusare Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) di essere stato irreperibile e tirerà fuori anche l'argomento Lara (Chiara Conti). L'uomo, a quel punto, andrà su tutte le furie e minaccerà la moglie di porre fine al loro rapporto qualora dovesse continuare con quest'assurda gelosia.

Chi crederà a Marina?

Marina, in questo momento, è l'unica ad aver compreso che Lara (Chiara Conti) sta tramando qualcosa.

La donna però è ben lontana dallo scoprire che la sua rivale ha acquistato un bambino per spacciarlo come figlio di Roberto. Facile ipotizzare che qualora l'imprenditrice Giordano dovesse avvicinarsi alla terribile verità, sarebbero in pochi disposti a crederle. I sospetti della donna potrebbero essere associati allo stress post traumatico dovuti alla sua recente prigionia, tuttavia è certo che Martinelli, prima o poi, verrà scoperta.

In questo scenario avrà sicuramente un ruolo chiave Marina, ma chi potrebbe aiutarla?

Dalle anticipazioni viene svelato che Serena (Miriam Candurro) sarà dalla sua parte, e Ornella (in quanto primario dell'ospedale dove Lara ha abortito) e Silvana (storia delle lenzuola, ndr) potrebbero aiutare l'imprenditrice ad avvicinarsi alla verità.

La vittoria, momentanea, di Lara

Le anticipazioni confermano che il giorno in cui Lara verrà scoperta è ancora lontano. Per il momento la donna incanalerà un successo dietro l'altro, mentre Marina perderà sempre più punti agli occhi di Ferri.

Gli spettatori dovranno prepararsi a vedere Marina bistrattata e non creduta, mentre Lara gongolerà e si godrà il suo successo. Tutto questo in attesa dell'episodio in cui quest'ultima verrà finalmente smascherata.