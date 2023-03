Marina pronta a smascherare Lara nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole? L'appuntamento con la soap opera serale di Rai 3 prosegue con grande successo in prima visione assoluta e, le anticipazioni delle prossime settimane, rivelano che Marina deciderà di staccare un po' la spina da tutto e tutti.

La donna sentirà il bisogno di allontanarsi da Napoli e si trasferirà per qualche giorno a Londra, dove potrebbe fare delle scoperte eclatanti e clamorose sul conto della sua nemica giurata.

Marina se ne va, Lara crea scompiglio nelle prossime puntate di Un posto al sole

Nel dettaglio, la presenza di Lara a Napoli continuerà a creare scompiglio nel corso delle prossime puntate della soap opera serale di Rai 3.

La donna, dopo essere riemersa nella vita di Roberto Ferri, non avrà alcuna intenzione di indietreggiare e farsi da parte, intenzionata a creare scompiglio nella loro vita di coppia.

E, il primo effetto dell'uragano Lara, non tarderà ad arrivare: Marina deciderà di trasferirsi per un po' a Londra e ritrovare così la sua serenità con la figlia e la nipote.

Marina potrebbe smascherare Lara nelle prossime puntate di Un posto al sole

Ma, proprio a Londra, la donna farà un incontro importante che potrebbe avere delle conseguenze inaspettate sul suo rapporto con Lara.

Non si esclude, infatti, che nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole, Marina possa venire a conoscenza della verità legata all'inganno perpetrato da Lara nei confronti di Roberto e in tal caso mettere la donna alle strette, smascherandola miseramente agli occhi di tutti. La verità sul finto figlio di Lara e Roberto sta per venire a galla?

E poi ancora, le nuove puntate di Un posto al sole saranno caratterizzate anche dalle vicende di Silvia, la quale continuerà a tenere banco con la sua difficile situazione al Caffè Vulcano.

La donna, infatti, si ritroverà schiacciata dalla difficilissima situazione economica e finanziaria che sta vivendo e, come se non bastasse, si ritroverà anche a fare i conti con una serie di recensioni negative che dal punto di vita social creeranno non pochi problemi alla sua attività.

Silvia accetta la proposta di Alberto nelle nuove puntate di Un posto al sole

Di conseguenza, messa sempre più alle strette, ecco che Silvia deciderà di prendere in mano le redini della situazione e nel corso dei prossimi episodi di questa fortunata stagione della soap opera in onda su Rai 3, finirà per accettare la proposta che le è stata fatta da Alberto.

L'avvocato Palladini vuole diventare il nuovo socio del Caffè Vulcano e, a quel punto, Silvia deciderà di gettarsi a capofitto in questa nuova avventura, credendo che possa essere la soluzione giusta per risolvere la sua delicata situazione.

Ma è davvero così? Alberto si rivelerà la persona giusta per risollevare le sorti del Vulcano oppure no? Lo scopriremo nel corso dei nuovi episodi previsti in questa stagione 2023.