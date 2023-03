Nuovi intrecci stanno per scombussolare le trame di Un posto al sole. Le anticipazioni dal 20 al 24 marzo rivelano che Eugenio sarà intrigato dalla new entry Lucia e spingerà la moglie a separarsi. Che sia definitivamente finita tra i due coniugi? Intanto anche Marina e Roberto avranno le loro difficoltà sentimentali. La presenza invadente di Lara porterà Giordano a comportarsi in maniera rovinosa per la sua relazione. I problemi finanziari di Silvia coinvolgeranno persino il papà. Otello, infatti, non se ne starà con le mani in mano e chiederà ad un suo carissimo amico un prestito.

E mentre Renato resterà ammaliato da Rosa, Bice finirà per sobillare Mariella.

Un posto al sole fino al 24 marzo: Silvia sotto pressione, Lara gongola

Il caffè Vulcano continuerà a navigare in pessime acque finanziarie al punto che la proprietaria si ritroverà a sentirsi fortemente pressata e a vagliare le molteplici soluzioni. Sarà così che Silvia finirà per prendere seriamente in considerazione anche la proposta fattale da Alberto.

L'avvocato Palladini, riacquisirà una maggiore sicurezza di sé, mostrando determinazione negli affari e come don Giovanni. L'uomo, infatti, sarà sempre più interessato alla nuova architetta, incaricata della ristrutturazione dello studio legale.

Problemi in arrivo per Marina Giordano.

Il ritorno di Lara è bastato a far sprofondare la donna e Roberto nella crisi, soprattutto ora che è stata coinvolta un'altra creatura. Il comportamento indifferente e insofferente di Marina, però, rischieranno di favorire Lara visto che aumenterà ulteriormente la distanza tra lei e Ferri.

Un posto al sole episodi fino al 24/3: Mariella sobillata, Eugenio chiede la separazione

Seppur manchino diversi mesi alla stagione estiva, manipolata da Bice, Mariella spronerà il marito a organizzare le vacanze. Peccato che i tentativi della vigilessa Altieri risulteranno pressoché vani.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Eugenio instaurerà un feeling con la new entry Lucia.

Viola non ne resterà indifferente e la sua piccola gelosia sembrerà promettere un ritorno di fiamma con il marito. Peccato che quest'ultimo non sarà disposto a concedere alla moglie ulteriore tempo per fare chiarezza sulla sua confusione sentimentale e la spiazzerà con la proposta di separazione!

Renato in difficoltà a causa di Otello nelle prossime puntate di Upas

Otello vorrà dare una mano a sua figlia Silvia, specie per le sue difficoltà economiche dovute ai problemi del Vulcano. Una delle soluzioni che l'ex vigile ha pensato è anche quella di vendere la casa a Indica, quella con cui ha vissuto insieme alla defunta Teresina. Alla fine, Otello preferirà optare per un'altra strada, chiedendo un prestito ad un suo fidato amico: Renato.

Peccato che la richiesta dell'ex vigile metterà in difficoltà Renato che, pur di cavarsi dall'impiccio, si rivolgerà a Raffaele.

Un posto al sole trame 20-24/3: Manuela esagera prima degli esami

Mentre Renato resterà colpito da Rosa, soprattutto per il modo in cui si occupa della Terrazza e dell'abitazione di Niko, quest'ultimo si ritroverà in grande difficoltà a causa del preventivo della ristrutturazione da effettuare nello studio. Alberto, però, sarà più interessato dal tentativo di sedurre Diana. Incombe il giorno dell'esame e, la sera prima, Manuela darà retta a sua sorella e Samuel. Anche se la giovane Cirillo prometterà di non fare troppo tardi, si ritroverà a bere qualcosa con loro due e niente andrà come previsto! Spetterà a Serena sistemare la situazione, ma riuscirà a rimediare?