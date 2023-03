Proseguono gli appuntamenti su Rai 3 con Un posto al sole. Le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda dal 20 al 24 marzo rivelano che Alberto tornerà a essere più carico che mai sia negli affari che nella vita sentimentale. Pallidini si troverà sempre più in sintonia con Diana, l'architetta che si sta occupando di ristrutturare il suo studio. Il nuovo obiettivo di Alberto potrebbe essere proprio Diana. Silvia, invece, dovrà continuare ad affrontare la grave situazione finanziare che sta coinvolgendo il Caffè Vulcano.

Spoiler Un posto al sole, nuove puntate: Roberto propone a Marina una serata diversa

La presenza di Lara nella vita di Marina e Roberto inizierà a essere sempre più ingombrante. Roberto proporrà a Giordano di passare una serata al Circolo per distrarsi. I pensieri di Marina, però, continueranno a essere fissi su Lara: non avrà più intenzione di sopportare le sue angherie.

Bice metterà la pulce nell'orecchio a Mariella, in quanto le farà notare che le uscite di suo marito con Michele sono fin troppo frequenti. Mariella inizierà a preoccuparsi e temerà che il marito possa commettere qualche sciocchezza. Cercherà di convincere Del Bue a organizzare insieme le vacanze estive, ma quest'ultimo potrebbe avere altri progetti.

Viola continuerà a essere molto confusa sui suoi sentimenti, inoltre la vicinanza tra Eugenio e Lucia scatenerà una forte gelosia nella professoressa. Eugenio non avrà intenzione di concedere a Viola altro tempo per riflettere, ma la donna non saprà chi scegliere tra l'ex e Damiano. Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole svelano che Eugenio deciderà di mandare a Bruni la lettera di separazione, stanco della sua indecisione.

Otello vuole aiutare Silvia con i suoi problemi economici

Otello, consapevole dei problemi economici di Silvia, vorrebbe aiutarla. L'uomo, però, non vorrebbe vendere la casa di Teresa e deciderà di chiedere un prestito a Renato. Poggi parlerà della richiesta di Otello a Raffaele e si mostrerà molto preoccupato. Renato non vorrebbe concedere questo prestito e penserà a un piano per sottrarsi alla richiesta dell'amico.

Intanto Poggi rimarrà molto colpito da Rosa, e di come si sta occupando di casa di Niko e della Terrazza. Niko, invece, inizierà ad avere alcuni dubbi sulle spese economiche che dovrà affrontare per la ristrutturazione.

Samuel e Micaela vorranno convincere Manuela a trascorrere una serata fuori prima di affrontare un esame. La ragazza si lascerà convincere, a patto che non si faccia troppo tardi. I buoni propositi andranno però in fumo e Serena dovrà cercare una soluzione per evitare il peggio.