Proseguono gli appuntamenti su Rai 3 con Un posto al sole. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 27 al 31 marzo rivelano che Irene avrà un incidente a causa della distrazione di Marina, sempre più stressata a causa dell'ingombrante presenza di Lara nella sua vita e in quella di Roberto. Eugenio, invece, porterà avanti la sua decisione di separarsi da Viola. Bruni, ancora confusa tra il marito e Damiano, capirà di dover prendere una decisione sulla sua vita sentimentale e dovrà farlo il più presto possibile. Proseguiranno i problemi economici per Silvia al Vulcano: la questione rischierà di ripercuotersi anche su i suoi familiari.

Spoiler Un posto al sole al 31 marzo: Maria sempre più sofferente per la presenza di Lara

Dopo l'incidente di Irene, Serena e Filippo inizieranno a essere sempre più preoccupati per Marina. Giordano sembrerà ossessionata dalla gelosia nei confronti di Lara. Tra Marina e Roberto scoppierà una forte tensione, cosa che permetterà a Lara di avvicinarsi sempre di più all'uomo. L'arrivo di una chiamata improvvisa porterà dei cambiamenti inaspettati. Ferri e Marina si diranno pronti a superare una volta per tutte i loro problemi, ma purtroppo farà capolino una nuova emergenza che minerà nuovamente la serenità di coppia. Per Lara e Roberto ci saranno momenti di grande paura, e Marina sarà sempre più sofferente per la presenza della donna nello loro vita.

Manuela, nonostante abbia superato l'esame con grande successo, non riuscirà a viversi appieno questo momento di gioia per via dei diversi pensieri che prenderanno il sopravvento.

Micaela continuerà a essere interessata a Samuel e farà di tutto per avvicinarsi a lui, arrivando a fare una confessione inaspettata nei confronti di Nunzio.

Samuel avrà a che fare con l'atteggiamento sfacciato di Micaela.

Silvia si affianca ad Alberto per risolvere i suoi problemi

I problemi di Silvia sembreranno non trovare soluzione. Nunzio e Samuel sembreranno non capire appieno la grave situazione in cui si trova il Caffè Vulcano. Per cercare di risollevare il locale, la donna si affiderà ad Alberto.

Diego però interverrà per far aprire gli occhi a Silvia. Neanche Otello riuscirà ad aiutare Silvia economicamente, così come aveva sperato.

Il marito di Teresa avrà in mente di sistemare una vecchia moto e chiederà aiuto a Franco. Per Viola arriverà il momento di ricongiungersi con il marito e la coppia si preparerà ad annunciare la bella notizia a tutti i familiari. Nel frattempo Renato inizierà ad avere un comportamento molto ambiguo. La cosa non sfuggirà agli occhi di Giulia, che sarà sempre più insospettita.