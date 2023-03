L'episodio di Un posto al sole di venerdì 24 marzo si è concluso con un colpo di scena che ha spiazzato gli spettatori. La piccola Irene, rimasta a casa, con Marina è caduta rovinosamente sul pavimento, dopo essere salita su una sedia in cerca di una scacchiera. Le sequenze finali, per quanto non mostrino esplicitamente l'incidente, non lasciano spazio a dubbi, con la bambina che ha lanciato un urlo mentre Marina le è corsa incontro con il volto spaventato.

Ma cosa è successo esattamente a Irene? E quali conseguenze avrà questo incidente? A seguire verranno analizzate le anticipazioni dal 27 al 31 marzo per rispondere a questo quesito.

Un posto al sole, anticipazioni 27-31 marzo: Irene viene portata in ospedale

Una prima immagine della puntata del 27 marzo, diffusa in anteprima, mostra Irene (Greta Putaturo) a terra priva di sensi, mentre Marina (Nina Soldano) prova a soccorrerla. Quest'ultima chiamerà subito Serena (Miriam Candurro) e i soccorsi, così la bambina verrà prontamente portata in ospedale. A quanto pare la piccola riprenderà subito i sensi, ma lamenterà un forte dolore al collo.

Dopo i primi momenti di panico, Filippo (Michelangelo Tommaso) potranno tirare un sospiro di sollievo. La bambina infatti se la caverà con un collare da portare qualche giorno. Nel frattempo a casa Ferri avverrà un piccolo dramma con Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina che si lanceranno accuse a vicenda..

Marina e Roberto litigano

Marina, accecata dalla gelosia per Lara (Chiara Conti), rimprovererà a Ferri di non essere raggiungibile al telefono. L'uomo dopo essersi difeso, imputando il tutto al cellulare scarico, rilancerà accusando Marina di essere responsabile dell'incidente ad Irene. A dire di Ferri se sua moglie avesse badato alla bambina senza lasciarsi andare ad assurde gelosie tutto questo non sarebbe successo.

Sarà un colpo basso per Marina, che già si sentiva in colpa per l'incidente. La donna avrà poi modo di sfogarsi con Serena, che prenderà molto a cuore la questione.

Upas, puntate dal 27 al 31 marzo: Lara si gode il suo successo

La crisi tra Roberto e Marina finirà per favorire Lara. La donna infatti, approfitterà del momento difficile della coppia per insinuarsi nel loro rapporto.

Le anticipazioni rivelano che Ferri e sua moglie si impegneranno per far funzionare il loro matrimonio, tuttavia un'improvvisa emergenza minerà nuovamente la loro serenità.

A quanto pare, accadrà qualcosa (non specificato dalle trame) che agiterà molto Roberto e Lara, finendo per farli avvicinare tantissimo. Lecito pensare che possa succedere qualcosa al piccolo Tommaso che, sebbene non grave, riuscirà comunque a ridurre la distanza tra i due. Un altro successo per Lara che gongolerà mentre Marina sarà sempre più ossessionata dalla sua rivale.