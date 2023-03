Anche se non è stata scelta da Federico, il futuro di Alice potrebbe essere ancora nel cast di Uomini e donne. Le indiscrezioni che circolano in rete da giorni, infatti, sostengono che la ragazza potrebbe essere selezionata per il Trono Classico 2023/2024: vista la simpatia che Maria De Filippi ha sempre nutrito nei suoi confronti, Barisciani potrebbe essere una tronista della prossima edizione del dating-show. Qualora questa possibilità sfumasse, rimane la proposta di lavoro che la conduttrice ha fatto alla giovane quando ha scoperto che è stata licenziata.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

La scelta di Federico andrà in onda giovedì 16 o venerdì 17 marzo, quindi mancano pochissimi giorni alla fine del percorso del tronista a Uomini e Donne. Dopo circa sei mesi di conoscenze, esterne e dubbi, Nicotera ha preso una decisione: Carola è stata preferita rispetto ad Alice.

A distanza di una settimana dalla registrazione che tutto il pubblico del dating-show attendeva da tempo, tanti fan si chiedono cosa ne sarà della corteggiatrice che è stata rifiutata.

Barisciani ha sempre detto di sapere come sarebbe andata a finire, ovvero che il romano si sarebbe fidanzato con la sua "antagonista" Carpanelli: le anticipazioni confermano che la ragazza aveva ragione e che probabilmente Federico avrebbe potuto scegliere molto prima.

Le opzioni per la giovane di Uomini e Donne

Il "no" di Federico, però, potrebbe non aver messo la parola fine all'avventura di Alice a Uomini e Donne. Chi segue il programma, infatti, ricorderà che Maria De Filippi ha offerto un lavoro alla corteggiatrice molto prima di sapere che le sarebbe stata preferita Carola.

Quando ha saputo che la giovane era stata licenziata per le tante assenze che faceva per partecipare al suo format, la conduttrice si è proposta di darle un posto nella redazione: l'unico sacrificio che Barisciani dovrebbe fare, è quello di trasferirsi a Roma.

Di questa possibilità, però, in studio non si è più parlato e i fan ora si chiedono se l'offerta sia ancora valida, oppure se per la ragazza arriverà una chance di riscatto tra qualche mese.

Rinnovamento in arrivo a Uomini e Donne

Da quando le anticipazioni hanno svelato che la scelta di Federico è Carola, molti spettatori di Uomini e Donne chiedono a gran voce che ad Alice sia data un'altra possibilità.

Visto l'affetto che la conduttrice ha sempre dimostrato alla giovane, i fan non escludono che a settembre potrebbe offrirle il trono.

Barisciani non ha trovato l'amore nonostante sia stata in studio per più di sei mesi, per questo il pubblico la sta inserendo nella lista dei candidati al ruolo di tronista della stagione 2023/2024 del dating-show.

L'edizione in corso terminerà a fine maggio, quindi è improbabile che nel cast del Trono Classico vengano aggiunti a Nicole Santinelli, Lavinia Mauro e Luca Daffré volti nuovi nelle prossime puntate: qualora Alice venisse selezionata per accomodarsi sulla poltrona rossa, il tutto dovrebbe avvenire al rientro dalla pausa estiva.