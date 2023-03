Novità in arrivo per Alice Barisciani dopo la registrazione della scelta finale di Federico a Uomini e donne. Nei giorni scorsi ci sono state le riprese ufficiali di questa edizione incentrate sull'addio del giovane tronista romano che, dopo diversi mesi di permanenza in trasmissione, ha finalmente svelato il nome della sua scelta finale.

Ad avere la meglio è stata Carola mentre Alice ha dovuto fare i conti con questo sonoro rifiuto che, tuttavia, potrebbe portarla ad avere una seconda chance dal punto di vista lavorativo, grazie a Maria De Filippi.

La svolta per Alice dopo la scelta finale di Federico a Uomini e donne

Nel dettaglio, l'esperienza di Alice a Uomini e donne non è stata affatto semplice sia dal punto di vista privato che sentimentale.

La ragazza, infatti, aveva svelato di aver perso il posto di lavoro a causa delle troppe assenze fatte nel corso degli ultimi mesi, tali da spingere i suoi datori di lavoro a mandarla via.

In quell'occasione, Maria De Filippi si interessò subito della situazione di Alice, svelandole di essere pronta ad offrirle un posto di lavoro all'interno della sua casa di produzione.

Alice sarebbe stata assunta da Maria De Filippi dopo Uomini e donne

Ma cosa è successo dopo la registrazione della scelta finale di Federico Nicotera a Uomini e donne?

Stando alle indiscrezioni che circolano sui social, Alice avrebbe ricevuto effettivamente una proposta di lavoro da parte di Maria De Filippi.

La conduttrice del talk show Mediaset avrebbe effettivamente offerto un posto di lavoro alla ragazza: si vocifera che, per il momento, Alice sarebbe stata assunta come impiegata ma non si esclude che col passare del tempo possa anche migliorare la sua posizione.

Nel caso in cui tali indiscrezioni venissero confermate, significherebbe che Alice potrebbe continuare a far parte della grande famiglia di Uomini e donne che, in questi sei mesi, l'ha accolta calorosamente.

Federico e Carola al centro del gossip dopo la scelta a Uomini e donne

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione di Alice Barisciani, al centro del gossip di queste ore vi sono anche le novità legate alla coppia Carola-Federico dopo la scelta finale avvenuta a Uomini e donne.

I due, infatti, si ritrovano al centro dell'attenzione per questa storia d'amore che sta facendo già "impazzire" i fan, curiosi di scoprire come si evolverà la situazione adesso che sono usciti dallo studio del talk show pomeridiano di Canale 5.

In questi giorni, sui social, Carola ha postato delle storie in cui annunciava di essere alle prese con un trasloco: possibile che la ragazza stia già valutando l'ipotesi di una convivenza con Federico? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.