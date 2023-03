Grande attesa per le nuove puntate di Uomini e donne che andranno in onda nel corso delle giornate del 15 e 16 marzo 2023.

Al centro dell'attenzione, infatti, ci sarà la fatidica e ormai attesissima scelta finale del tronista Federico Nicotera che, questa settimana, ha avuto modo di registrare l'epilogo del suo percorso in studio, svelando così il nome della pretendente con la quale costruire un futuro fuori dallo studio televisivo Mediaset.

Alice e Carola sono le due corteggiatrici giunte al rush finale e, in studio, non sono mancati i momenti di tensione.

Arriva la scelta di Federico: anticipazioni Uomini e donne 15-16 marzo

Le anticipazioni di Uomini e donne del 15 e 16 marzo rivelano che ci sarà spazio per la messa in onda della registrazione dedicata alla scelta del tronista romano.

Un appuntamento che ormai è attesissimo dai fan, dato che da svariati mesi chiedevano al tronista di portare a compimento il suo percorso in studio e in tal modo svelare il nome della persona con la quale intende costruire un percorso fuori dallo studio televisivo di Canale 5.

Le anticipazioni sulla scelta rivelano che, in studio, sono arrivate anche la mamma e la sorella di Federico: le due donne hanno presenziato a questo evento importante per il ragazzo, facendogli una sorpresa.

Al fianco di Federico c'è stata anche Lavinia, l'altra corteggiatrice di questa edizione che come lui sta portando avanti questo percorso da settembre.

Federico se ne va con Carola: anticipazioni Uomini e donne 15-16 marzo 2023

Le anticipazioni sulle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che sarà trasmesso un filmato in cui si vedrà Lavinia che porta Federico in giro, alla ricerca dell'abito ideale per la sua scelta.

Successivamente ci sarà l'ingresso in studio delle due corteggiatrici e verranno mostrate le ultime esterne che Federico ha realizzato con Alice e Carola: per sua scelta, il tronista ha preferito non baciare nessuna delle due.

Alla fine, ad avere la meglio a questo rush finale, sarà la giovane Carola Carpinelli: è stata lei a far breccia nel cuore del giovane tronista romano.

Federico si lascerà andare così ad una dichiarazione d'amore importante in studio, alla quale seguirà il "sì" di Carola, che si dirà pronta a iniziare questa nuova vita insieme.

Alice se ne va in lacrime: anticipazioni Uomini e donne 15-16 marzo

Grande amarezza per Alice: le anticipazioni delle nuove puntate attesissime puntate di U&D rivelano che, in studio, la corteggiatrice non potrà nascondere la sua amarezza e non tratterrà le lacrime per l'epilogo di questo percorso.

Di conseguenza, Alice andrà via con la voce rotta dal pianto ma non rinuncerà a un ultimo saluto al tronista, così come ringrazierà la padrona di casa del talk show per l'opportunità che le ha concesso in questi mesi, dandole la possibilità di mettersi alla prova in amore e concedendole anche un'offerta di lavoro.