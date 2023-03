L'appuntamento con Uomini e donne torna in onda nella settimana che va dal 6 al 10 marzo 2023 con le nuove puntate inedite.

Le anticipazioni su quello che succederà rivelano che al centro dell'attenzione ci saranno le vicende della tronista Lavinia Mauro alle prese con un sonoro "rifiuto" che non passerà inosservato.

Spazio anche alle vicende di Armando Incarnato che, nel corso di questi nuovi appuntamenti con il talk show Mediaset, finirà per commuovere le dame del parterre.

Il ritorno di Uomini e donne dopo lo stop: dal 6 marzo le nuove puntate su Canale 5

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Uomini e donne rivelano che il talk show dei sentimenti ritornerà su Canale 5 a partire da lunedì 6 marzo.

Dopo lo stop dovuto alla morte di Maurizio Costanzo, il pubblico avrà modo di rivedere Maria De Filippi alla guida delle sue rodatissime trasmissioni del pomeriggio che, tutti i giorni, appassionano una media di quasi tre milioni di spettatori.

Le puntate del talk show che andranno in onda la prossima settimana su Canale 5 sono state registrate un po' di tempo fa e promettono grandi colpi di scena, soprattutto per quanto riguarda il trono classico.

Lavinia viene rifiutata da Corvino: anticipazioni Uomini e donne 6-10 marzo

Le anticipazioni su Uomini e donne dal 6 al 10 maro 2023, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Lavinia Mauro, la quale si ritroverà protagonista di un'esterna particolarmente intensa con il corteggiatore Alessio Corvino.

Tra i due si creerà un feeling speciale e, durante il loro incontro, Lavinia arriverà anche a stuzzicare e provocare il ragazzo, speranzosa di poter ricevere un bacio.

Peccato, però, che la reazione del ragazzo finirà per spiazzare e deludere la tronista. Corvino, infatti, si "rifiuterà" di concedersi alla tronista e, questa volta, non si spingerà oltre con baci e carezze varie.

Un duro colpo per Lavinia che sperava di poter mettere alla prova il corteggiatore ma, alla fine, ha dovuto fare i conti con questo sonoro rifiuto.

E, in studio, non sono mancati i momenti di tensione: la tronista ha accusato il suo corteggiatore di ragionare con la testa e di non seguire il suo cuore.

Armando commuove le dame: anticipazioni Uomini e donne 6-10 marzo

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne fino al 10 marzo 2023 rivelano che ci sarà spazio anche per una nuova sfilata maschile che vedrà coinvolti i protagonisti del trono over.

Riccardo Guarnieri deciderà di mostrare il fisico e di scendere in passerella mettendo in risalto il suo fisico statuario, frutto di duro allenamento in palestra.

Armando, invece, deciderà di stupire le dame del trono over leggendo un testo in napoletano che porta la sua firma. Le parole del cavaliere finiranno per commuovere diverse dame presenti in studio.

Tra gli "eventi" di queste nuove puntate del talk show pomeridiano di Canale 5, va segnalato anche il ritorno in studio della dama Pamela. Dopo diversi anni di assenza, rimetterà piede in trasmissione per provare a trovare la sua anima gemella.