L'appuntamento con Uomini e donne torna in onda lunedì 6 marzo 2023, con le nuove puntate in prima visione assoluta.

Dopo lo stop di una settimana, la trasmissione di Maria De Filippi riprenderà la sua consueta programmazione nella fascia del pomeriggio di Canale 5.

I colpi di scena non mancheranno, dato che al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Carola, protagonista di una accorata lettera d'amore scritta per Federico.

Carola si dichiara e piange per Federico: anticipazioni Uomini e donne del 6 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne del 6 marzo 2023 rivelano che in studio ci sarà spazio per le vicende di Federico Nicotera, ormai giunto alle battute conclusive del suo percorso con Alice e Carola.

Maria De Filippi leggerà la lettera d'amore che Carola ha scritto per il tronista, con la quale ha confessato tutti i suoi sentimenti.

Un momento di grande commozione per Carola che, in quel momento, non ha trattenuto le lacrime e si è lasciata andare al pianto.

Le parole di Carola hanno colpito Federico che, al termine della lettura della lettera, ha concesso un ballo alla ragazza.

Alice crolla in lacrime: anticipazioni Uomini e donne 6 marzo

Grande delusione, invece, per Alice: le anticipazioni di Uomini e donne di questo pomeriggio rivelano che la corteggiatrice è scoppiata in lacrime, amareggiata dalla scena appena vista in studio. A consolarla, però, non ci ha pensato Federico bensì da Gianni Sperti che l'ha abbracciata cercando così di rincuorarla e calmarla.

E poi ancora, sempre per quanto riguarda il trono classico, le anticipazioni di questa nuova puntata di Uomini e donne del 6 marzo rivelano che Lavinia sarà protagonista di una nuova esterna con Alessio Campoli, l'unico corteggiatore col quale deciderà di uscire questa volta.

Lavinia delusa da Alessio Corvino: anticipazioni Uomini e donne del 6 marzo

La tronista, però, lancerà anche una frecciatina al vetriolo nei confronti di Alessio Corvino: in studio, infatti, si lamenterà del fatto che il ragazzo non ha fatto nulla di concreto nei suoi confronti in occasione della Festa di San Valentino.

Lavinia, quindi, si mostrerà delusa dall'atteggiamento di Alessio Corvino e non si farà problemi a bacchettarlo.

La reazione del corteggiatore, però, non si farà attendere e in trasmissione ammetterà senza troppe esitazioni che in queste occasioni si lascia andare solo con colei che considera a tutti gli effetti la sua fidanzata.

Sta di fatto che, alla luce dell'evolversi di questa situazione, risulta evidente il fatto che Lavinia non abbia ancora le idee chiare sulla fatidica scelta da fare tra Alessio Corvino e Campoli.

Sempre per quanto riguarda il trono classico, nel corso della puntata che sarà trasmessa questo lunedì 6 marzo in tv, non si è parlato del percorso di Nicole.