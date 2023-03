Cosa succederà nella nuova puntata di Uomini e donne che sarà trasmessa mercoledì 8 marzo su Canale 5? Le anticipazioni sul talk show dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che ci sarà spazio per le novità legate al percorso di Lavinia Mauro, la quale si ritroverà a dover fare i conti con delle novità importanti.

Spazio anche alla nuova sfilata maschile che vedrà coinvolti i protagonisti del trono over e vedrà protagonista in primis Riccardo Guarnieri.

Lavinia fa i conti con il 'rifiuto' di Corvino: anticipazioni Uomini e donne 8 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata di Uomini e donne che sarà in onda mercoledì 8 marzo in televisione, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Lavinia Mauro, la quale si ritroverà al centro dell'attenzione per l'evolversi del suo percorso con Alessio Corvino e Alessio Campoli.

Questa settimana, la tronista ha scelto di portare in esterna il corteggiatore casertano e durante i momenti che hanno trascorso assieme, c'è stato spazio anche dei momenti di tenerezza.

In particolar modo, Lavinia ha provato a stuzzicare Alessio Corvino, sperando forse di vedere il corteggiatore lasciarsi andare, ma così non è stato.

Per la tronista, infatti, è arrivata una sonora batosta: il pretendente si è "rifiutato" di baciarla in esterna ed ha scelto così di non sbilanciarsi e di non spingersi oltre in questa esterna.

Alessio Campoli abbandona lo studio: anticipazioni Uomini e donne 8 marzo

Un modo di fare che ha spiazzato e, al tempo stesso, ha lasciato l'amaro in bocca alla tronista, dato che ormai si sta avvicinando verso le battute conclusive di questo percorso a Uomini e donne.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni di questa nuova puntata che andrà in onda l'8 marzo in tv, rivelano che ci sarà spazio anche per la sfuriata di Alessio Campoli.

L'altro pretendente di Lavinia, non avendo gradito il comportamento della tronista, ha scelto di andare via dallo studio, furioso e amareggiato dal trattamento che la ragazza aveva riservato in esterna al suo rivale, desiderosa di attenzioni da parte sua.

Riccardo si spoglia alla sfilata maschile: anticipazioni Uomini e donne 8 marzo

Insomma, il percorso di Lavinia sembra essere ancora in "alto mare" e in attesa di scoprire quali saranno i risvolti di questa vicenda, le anticipazioni della nuova puntata di Uomini e donne dell'8 marzo, rivelano che ci sarà spazio anche per la nuova sfilata maschile.

I protagonisti del trono over si metteranno in gioco e scenderanno in pista per cercare di conquistare il gradimento delle varie dame presenti in studio.

A colpire, in modo particolare, sarà la "performance" dell'ex fidanzato di Ida Platano: Riccardo Guarnieri deciderà di provocare e di mostrare ancora una volta il fisico. Riuscirà a conquistare il titolo di vincitore?

Il ritorno di Uomini e donne vola negli ascolti del pomeriggio

In attesa di scoprire il verdetto finale di questa sfilata, il ritorno di Uomini e donne in tv dopo una settimana di pausa, è stato accolto nel migliore dei modi dal pubblico di Canale 5.

La trasmissione di Maria De Filippi in questi due giorni di programmazione ha subito ritrovato il suo affezionatissimo pubblico, con una media di oltre 2,8 milioni di spettatori e uno share che ha registrato una media del 27%.

La puntata di martedì pomeriggio, in particolar modo, è stata seguita da una media di quasi tre milioni di fedelissimi con punte di share che hanno sfiorato il 30%.

Dati auditel che hanno permesso alla De Filippi di vincere la gara ascolti del daytime, battendo nettamente la concorrenza Rai ferma ad una media del 15% di share nella stessa fascia oraria.