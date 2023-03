Cosa è successo alla registrazione della scelta finale di Federico a Uomini e donne? Nei giorni scorsi, il tronista romano ha portato a compimento il suo percorso nello studio della trasmissione del pomeriggio di Canale 5, svelando il nome della pretendente con la quale intende costruire una relazione fuori dallo studio tv.

Ad avere la meglio è stata Carola che, al rush finale di questa avventura, ha così battuto la "rivale" Alice. A quanto pare, la reazione della corteggiatrice rifiutata non si sarebbe fatta attendere, tanto che in studio avrebbe lanciato una frecciatina al vetriolo nei suoi confronti.

Federico ha fatto la sua scelta tra Alice e Carola: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che nel corso delle puntate che saranno trasmesse questa settimana in televisione, ci sarà spazio anche per la messa in onda della fatidica e ormai attesissima scelta finale di Federico Nicotera.

Il tronista porterà a termine la sua esperienza nello studio del talk show pomeridiano di Maria De Filippi, svelando il nome della persona che ha saputo far breccia nel suo cuore.

Ad avere la meglio, al rush finale, sarà la giovane Carola Carpinelli: una scelta che non ha deluso le aspettative dei tantissimi fan del talk show, i quali ormai da tempo si attendevano un risultato del genere.

Federico gela Alice alla scelta: anticipazioni Uomini e donne

Ebbene, stando a quanto si apprende da una fonte diretta, nel momento della scelta finale Federico si è ritrovato a fare un discorso che ha letteralmente gelato e spiazzato la giovane Alice.

La corteggiatrice ha dovuto fare i conti con questo rifiuto e, il tronista, ha ammesso di aver sempre ragionato troppo nel corso della sua vita, motivo per il quale adesso sentiva il bisogno di lasciarsi andare maggiormente e sentiva che Alice non poteva essere la persona idonea per permettergli tutto questo.

Di conseguenza, Federico ha scelto di chiudere la sua esperienza in studio con la giovane corteggiatrice, che ha dovuto fare i conti con questo rifiuto spiazzante e al tempo stesso difficile da accettare.

Alice sbotta con una frecciatina: anticipazioni Uomini e donne

Tuttavia, la reazione di Alice a Uomini e donne non si è fatta attendere: dopo aver appreso il verdetto finale della scelta, la ragazza non ha risparmiato una frecciatina amara nei confronti del tronista romano.

Alice, infatti, alla luce di come sono andate le cose e dopo aver ascoltato il discorso che le è stato fatto in studio da Federico, ha reagito dicendo che arrivati a questo punto, sente di meritare un amore migliore e decisamente in linea con le sue aspettative.

Insomma, sembrerebbe proprio che i due non si siano lasciati nel migliore dei modi: a questo punto non resta altro che attendere la messa in onda della fatidica puntata in tv, prevista tra il 15 e il 17 marzo su Canale 5.