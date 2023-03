Cosa succederà nelle nuove puntate di Uomini e donne previste tra fine marzo e aprile su Canale 5? Le anticipazioni sul talk show dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Gemma, dato che la dama torinese si ritroverà a dover fare una scelta importante legata al suo rapporto con Silvio.

Occhi puntati anche su Lavinia, sempre più in crisi, nonostante manchino poche settimane a quella che dovrebbe essere la sua scelta finale in trasmissione.

Gemma e Silvio al centro della scena: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Gemma Galgani.

La dama torinese sarà al centro dell'attenzione per il suo legame con Silvio, il cavaliere che ha fatto ingresso da qualche settimana nello studio del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi ed ha saputo conquistare il suo cuore.

Tuttavia, dopo una serie di uscite felici, Gemma ha iniziato ad avere dei dubbi su Silvio, al punto che il cavaliere avrebbe voluto già interrompere la frequentazione.

La scelta di Gemma e Silvio: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Ma, alla fine, i due si sono concessi una nuova settimana di tempo per poter riflettere e capire il da farsi: secondo quanto appreso da blasting news nel corso delle prossime puntate del talk show di Maria De Filippi, quindi, si assisterà alla scelta finale di Gemma e Silvio.

I due decideranno di proseguire questa conoscenza e viversi fuori dallo studio del programma di Canale 5 oppure metteranno una pietra sopra a quello che c'è stato fino a questo momento? Lo scopriremo nel corso della prossima registrazione.

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio anche per la crisi di Lavinia Mauro.

Lavinia ancora in crisi prima della scelta: anticipazioni Uomini e donne

La tronista, dopo le ultime puntate ha ammesso di non avere ancora le idee chiare sulla scelta, complice anche l'uscita di scena di Alessio Corvino che ha scelto di andare via dallo studio del talk show Mediaset, lasciando senza parole Lavinia.

Alessio non si è presentato in studio all'ultima registrazione del programma e non ha fornito alcun tipo di spiegazione anche se, la tronista, è stata molto chiara nel dire che non sarebbe andato a cercarlo fuori dallo studio, perché stufa di questo tipo di atteggiamento.

A questo punto, quindi, nel corso delle nuove puntate di Uomini e donne di questa stagione, bisognerà capire se Alessio si rimetterà in gioco per cercare di riconquistare la fiducia di Lavinia ad un passo ormai da quella che potrebbe essere la scelta finale, oppure se deciderà di mollare la presa e gettare la spugna, rinunciando definitivamente alla ragazza.

I fan vorrebbero vedere Alice Barisciani sul trono di Uomini e donne

Intanto, dopo la scelta finale di Federico Nicotera, sono tantissimi i fan e spettatori e del programma di Maria De Filippi che sperano di poter vedere Alice Barisciani sul trono.

La "non scelta" di Federico ha conquistato il pubblico di Uomini e donne, al punto che in moltissimi chiedono alla redazione di concederle una seconda chance in amore, dopo la sfortunata parentesi con Federico che, alla fine del suo percorso, ha preferito andare via con Carola.

Nonostante le richieste social, al momento la produzione del talk show non si è ancora espressa in merito e quindi non si hanno notizie certe su quello che potrebbe essere il futuro di Alice nel corso di questa fortunata stagione del tal show di Canale 5.