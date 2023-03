Cosa succederà nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne? Quali saranno i colpi di scena e le sorprese che terranno banco nel corso dei nuovi appuntamenti di questa stagione? Le anticipazioni sul talk show rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Gemma, la quale si ritroverà a dover fare i conti con l'ennesima batosta dal punto di vista sentimentale.

Spazio anche alle vicende di Lavinia che, dopo un percorso decisamente lungo e funestato da numerosi alti e bassi, si ritroverà a dover fare la sua scelta finale in studio.

Gemma si ritrova ancora single e sola: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che per Gemma arriverà il momento dell'epilogo legato alla sua relazione con Silvio.

In questo ultimo periodo, i due volti del trono over hanno provato a costruire qualcosa di serio e duraturo insieme, ma le cose non sono andate nel migliore dei modi.

A gettare la spugna sarà il cavaliere Silvio che, senza troppi mezzi termini, confermerà la sua intenzione di voler troncare con Gemma e annuncerà anche di voler lasciare la trasmissione di Maria De Filippi.

La stessa scelta non verrà fatta dalla dama torinese: a differenza del cavaliere, Gemma non avrà alcuna intenzione di mollare la poltrona in studio e continuerà a mettersi in gioco con la speranza di poter trovare la sua anima gemella.

Lavinia annuncia la scelta finale: anticipazioni Uomini e donne

In attesa di scoprire quale sarà l'evoluzione del percorso di Gemma a Uomini e donne e se riuscirà a trovare davvero il suo principe azzurro, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Lavinia Mauro.

Per la tronista romana, infatti, ci sarà il momento dell'epilogo finale del suo percorso in studio: dopo un lunghissimo percorso fatto di alti e bassi, ecco che per Lavinia arriverà il momento di svelare la sua scelta finale in studio.

Nel corso dell'ultima registrazione del talk show, la tronista ha confermato che nel corso delle riprese che si terranno questo fine settimana, svelerà il nome della persona con la quale intende intraprendere un nuovo percorso di vita fuori dallo studio e dal contesto televisivo.

La scelta finale di Lavinia tra Campoli e Corvino: anticipazioni Uomini e donne

Alessio Campoli e Alessio Corvino sono i due pretendenti che, dopo sette mesi di permanenza a Uomini e donne, si ritroveranno a dover affrontare la fatidica e ormai attesissima scelta di Lavinia in studio.

Chi dei due riuscirà ad avere la meglio? Al momento, le "quotazioni social" tra i fan della trasmissione di Canale 5, vedono in testa il giovane Alessio Corvino.

Il corteggiatore casertano sembra aver fatto breccia nel cuore della tronista, che non ha nascosto la sua disperazione e il pianto disperato nel momento in cui ha rischiato di perderlo.