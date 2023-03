L'annuncio è stata fatto durante l'ultima registrazione di Uomini e donne: Lavinia è pronta a fare la scelta tra Campoli e Corvino. In queste ore, però, ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni a svelare il giorno in cui la tronista comunicherà la sua preferenza definitiva tra i corteggiatori che sta frequentando da sei mesi in tv: le prossime riprese del dating-show sono fissate per sabato 1 e domenica 2 aprile: in uno di questi appuntamenti la bella Mauro lascerà il programma in coppia (sempre che il prescelto dica "sì").

Aggiornamenti sulla programmazione di Uomini e Donne

La scelta di Lavinia è vicina: le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne che è stata registrata lo scorso 26 marzo, hanno informato fan e curiosi del fatto che la romana ha annunciato che nel corso della settimana che è appena iniziata deciderà se legarsi a Campoli oppure a Corvino.

A distanza di un paio di giorni da questo annuncio, il blogger Pugnaloni ha usato Instagram per far sapere che le prossime riprese del dating-show avverranno nel weekend.

Rispondendo alle domande dei follower, il ragazzo ha confermato che giovedì 30 marzo sarà registrato il terzo serale di Amici e che Maria De Filippi tornerà alla agli Elios anche nel fine settimana per condurre due nuovi appuntamenti con il suo storico format pomeridiano.

Quando finisce il percorso a Uomini e Donne

Il blogger ha ribadito che il calendario delle prossime registrazioni di Uomini e Donne rimane invariato: da quando è iniziato il serale di Amici 22, le riprese del dating-show si sono sempre svolte nel fine settimana (probabilmente perché nei giorni precedenti la conduttrice è impegnata nel preparare il prime time del talent-show).

Sabato 1 e domenica 2 aprile, dunque, il cast dei troni Over e Classico tornerà in studio per dare vita a due nuovissimi appuntamenti, uno dei quali totalmente dedicato alla scelta di Lavinia.

Pugnaloni ha sottolineato che, come è accaduto con Federico Nicotera quasi un mese fa, la bella tronista potrebbe comunicare la sua preferenza tra Campoli e Corvino nel corso della seconda registrazione: gli spoiler che trapeleranno dagli Elios nei prossimi giorni, dunque, faranno chiarezza su questo punto.

Gli spoiler di Uomini e Donne del 28 marzo

Lavinia è stata presentata al pubblico di Uomini e Donne lo scorso settembre: quello della studentessa romana, infatti, è uno dei percorsi più lunghi e complicati ai quali i telespettatori hanno assistito, perché si parla di sei mesi di esterne, liti, fughe e ripensamenti.

Oggi, martedì 28 marzo, sarà trasmessa su Canale 5 la puntata in cui la tronista riaccoglierà Corvino: il napoletano si era ritirato dal programma dopo l'ennesima segnalazione che era arrivata sul suo conto.

Dopo essere rimasto a casa per una settimana, Alessio "il biondo" ci ha ripensato e ha chiesto alla redazione di poter incontrare la bella Mauro: i due hanno fatto un'esterna di chiarimento e sabato scorso lui ha ripreso posto accanto a Campoli.

A proposito di Alessio "il moro", gli spoiler fanno sapere che non ha preso bene il ritorno del "rivale" e ha ammesso di avere quasi la certezza che alla fine sarà proprio lui la scelta.

Tutto questo andrà in onda nel pomeriggio, mentre nei prossimi giorni il pubblico assisterà all'annuncio di Lavinia: tra giovedì e venerdì, infatti, sarà mostrata ai fan la puntata in cui la giovane ha informato i suoi spasimanti che la settimana dopo (ovvero quella che è appena iniziata) avrebbe fatto il nome della persona con la quale le piacerebbe condividere la quotidianità, l'uomo che le è entrato nel cuore dopo una conoscenza lunga e difficile.