Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e donne del 18 marzo 2023 rivelano che c'è stato spazio per le vicende dei protagonisti del trono classico, in particolar modo per le novità legate al percorso di Lavinia Mauro.

La tronista si è ritrovata al centro dell'attenzione complici le nuove esterne che ha fatto con i due corteggiatori Alessio Campoli e Alessio Corvino.

I colpi di scena non sono mancati, dato che la tronista ha ammesso di avere molti dubbi soprattutto sul conto di Corvino.

Lavinia bacia ancora Campoli: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova registrazione di Uomini e donne riportate da Lorenzo Pugnaloni sui social rivelano che Lavinia ha avuto modo di fare un'esterna particolarmente intensa con Alessio Campoli.

La tronista, durante il loro incontro, si è aperta particolarmente con il suo corteggiatore e gli ha raccontato dei suoi blocchi e delle sue paure legate in primis all'ansia.

Un'esterna particolarmente importante per la giovane tronista, coronata anche da un nuovo bacio che ha avuto modo di scambiarsi con Campoli.

Lavinia dubita di Alessio Corvino: anticipazioni Uomini e donne registrazione 18 marzo

A seguire, poi, c'è stata anche un'esterna con Alessio Corvino: le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che i due hanno litigato furiosamente ma che alla fine c'è stato il bacio.

Nel corso della registrazione di questo sabato pomeriggio, Lavinia ha avuto modo di parlare anche delle segnalazioni emerse sul conto di Alessio Corvino, riportate in studio anche da Gianni Sperti.

La tronista, in crisi, non ha nascosto i suoi dubbi sul conto di Corvino, ammettendo che non riesce a fidarsi di lui.

Per quanto riguarda, invece, il trono di Nicole non ci sono stati aggiornamenti dato che non si è parlato di lei nel corso della registrazione di questo sabato pomeriggio.

Al contrario, invece, si è parlato di Luca Daffrè, che continua ad essere sommerso di richieste da parte di corteggiatrici che sarebbero interessate a conoscerlo.

Boom di corteggiatrici per Luca Daffrè: anticipazioni Uomini e donne registrazione 18 marzo

Le anticipazioni che arrivano dalla registrazione di questo sabato pomeriggio, rivelano che Maria ha svelato che hanno chiamato ben 1200 ragazze per poter conoscere il nuovo tronista.

Alla fine, Luca ha dovuto fare una scrematura tra le varie ragazze che hanno chiamato per lui e ne ha selezionate soltanto 50.

E poi ancora, il tronista ha avuto modo di fare anche due esterne tra cui una con la pretendente Alessandra e un'altra con una nuova pretendente con la quale ha scelto di approfondire la frequentazione con un incontro fuori dallo studio televisivo.