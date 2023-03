Riparte l'appuntamento con Uomini e donne e lunedì 6 marzo c'è stata una nuova registrazione del talk show Mediaset, molto attesa dai fan.

Al centro dell'attenzione c'è stato Federico Nicotera di cui si attendeva con trepidazione la scelta finale, che tuttavia non c'è stata.

Le anticipazioni sulla nuova registrazione di Uomini e donne di del 6 marzo, riportate da Lorenzo Pugnaloni, rivelano che contrariamente alle aspettative Federico non ha fatto la scelta finale.

Il tronista a oggi continua a essere al centro dell'attenzione del talk show dei sentimenti di Canale 5 con Alice e Carola, le due pretendenti che sono giunte al rush finale di questo percorso e che attendono di scoprire il loro "destino".

Va detto che una nuova registrazione di U&D è prevista anche per la giornata di martedì 7 marzo 2023: potrebbe essere quella giusta affinché il tronista sveli il nome della sua preferita?

Non si chiude il percorso del tronista romano, che nel corso di questi mesi è stato uno dei volti più amati dal pubblico del talk show pomeridiano di Canale 5, che si è appassionato alle tormentate vicende sentimentali di Federico e delle sue corteggiatrici.

In attesa di vedere in onda queste nuove puntate, nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5 Uomini e Donne è tornato in onda regolarmente a partire da lunedì 6 marzo.

Dopo una pausa dovuta al lutto che ha colpito la padrona di casa del talk show per via della morte di Maurizio Costanzo, Mediaset ha ripristinato l'appuntamento con Uomini e donne.

Le nuove puntate terranno compagnia al pubblico fino alla fine di questa stagione, che dovrebbe terminare entro il mese di maggio.

In estate ci sarà il consueto stop per la trasmissione dei sentimenti che si fermerà per oltre tre mesi, in attesa del ritorno in video a partire da settembre.

Tuttavia Maria De Filippi non lascerà "da solo" il suo affezionato pubblico, dato che per questa estate verrà messa in cantiere la nuova edizione di Temptation Island, il reality show delle tentazioni prodotto da Fascino Pgt, in onda da giugno in prime time sulla rete ammiraglia Mediaset dopo lo stop dello scorso anno che aveva scatenato polemiche tra i fan.