Sta facendo discutere una storia che Ida Platano ha pubblicato su Instagram il 20 marzo scorso: anche se ha lasciato il cast di Uomini e Donne da mesi, la bresciana continua ad attirare l'attenzione con frecciatine (vere o presunte) nei confronti dell'ex fidanzato. Riccardo Guarnieri sta cercando di voltare pagina uscendo con altre signore del parterre, ma la parrucchiera lo starebbe punzecchiando a distanza con canzoni e parole "al veleno".

Aggiornamenti sui personaggi di Uomini e Donne

L'ultima apparizione di Ida a Uomini e donne risale a qualche mese fa, quando ha partecipato ad una puntata insieme ad Alessandro Vicinanza.

In quell'occasione, infatti, i due hanno litigato per tutto il tempo con Riccardo, tant'è che i cavalieri hanno sfiorato la rissa in vari momenti.

Una delle cose che non erano piaciute a Platano, era stata la scelta di Guarnieri di usare una canzone di Shakira per attaccare il suo nuovo compagno: anche se il pugliese ha sempre negato, i diretti interessati si sono detti convinti del fatto che in quel caso avesse menzionato l'ultima hit dell'artista solo per criticare la loro relazione e sottolineare la differenza che ci sarebbe tra sé e il "rivale".

Lo scorso 20 marzo, però, la dama del Trono Over si sarebbe resa protagonista di una situazione analoga, ovvero avrebbe lanciato una frecciatina all'ex tramite una instagram storie.

Lo sfogo lontano da Uomini e Donne

In un video che ha postato alcune ore fa, Ida guarda dritto in camera e dice: "Eh, Shakira Skakira", il sorriso provocatorio che la protagonista di Uomini e Donne ha sfoggiato in questa circostanza, ha portato tanti fan a pensare che il suo obiettivo era quello di punzecchiare Riccardo usando la sua stessa moneta.

Anche se la sua storia d'amore con Alessandro procede a gonfie vele, Platano continua a seguire il programma e a commentare a suo modo i comportamenti dell'ex in studio.

Fatta eccezione per una breve frequentazione con Gloria Nicoletti, Guarnieri non si è più legato a nessuna dama del parterre dopo la rottura con la parrucchiera, che a differenza sua è felicemente fidanzata da oltre quattro mesi.

Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda nei prossimi giorni, fanno sapere che Riccardo accetterà il corteggiamento di una ragazza che ha scritto alla redazione appositamente per conoscere lui: gli sviluppi di questo nuovo rapporto, però, non sono ancora stati raccontati davanti alle telecamere.

L'ipotesi ritorno a Uomini e Donne come ospite

Ida non partecipa più a Uomini e Donne da tempo, ma continua ad essere una delle protagoniste più chiacchierate del cast.

I fan non escludono che presto la parrucchiera potrebbe tornare in studio per aggiornare pubblico e curiosi sulla sua relazione con Alessandro, iniziata ufficialmente lo scorso novembre e consolidatasi con viaggi romantici e regali costosi.

Qualche settimana fa si è vociferato di una possibile crisi in corso tra i due ma, dopo qualche giorno di silenzio, è stata la stessa Platano a smentire tutto precisando che la sua assenza dai social non dipendeva da problemi sentimentali ma da altre situazioni private.

Il cast del Trono Over, comunque, starebbe andando incontro ad un vero e proprio rinnovamento: rumor ancora tutti da confermare, infatti, sostengono che Maria De Filippi sarebbe pronta a rinunciare ai veterani del parterre e a puntare sia su volti nuovi che su "vecchie glorie" come Barbara De Santi e Veronica Ursida.

Gemma, Armando, Roberta e Riccardo non sarebbero certi della riconferma nella prossima stagione del dating-show, ma di questo se ne parlerà in modo approfondito durante la pausa estiva.