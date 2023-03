Maria De Filippi vorrebbe apportare delle modifiche e dei cambiamenti al cast di Uomini e donne trono over. È questa l'ultima indiscrezione legata alla trasmissione dei sentimenti di Canale 5 che continua ad appassionare una media di quasi tre milioni di fedelissimi spettatori.

In vista delle prossime registrazioni, che saranno anche quelle che porteranno al gran finale di questa fortunatissima edizione del programma, non si esclude che possano esserci dei cambiamenti e qualche volto noto del trono over potrebbe anche uscire di scena dalla trasmissione Mediaset.

Cambiamenti in arrivo a Uomini e donne trono over

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne volge verso il gran finale di questa stagione: la trasmissione di Canale 5 saluterà il suo affezionatissimo pubblico il prossimo maggio con la messa in onda delle ultime puntate che segneranno poi l'inizio dello stop in daytime prima della pausa estiva.

Intanto, però, le prossime registrazioni di questa edizione potrebbero essere caratterizzate da un restyling legato al cast del trono over.

Non si esclude, infatti, che alcuni dei volti noti della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi possano uscire di scena dallo show e lasciare spazio a delle new entry, pronte poi a mettersi in gioco anche nel corso della prossima edizione in onda da settembre 2023 in poi.

Maria De Filippi vorrebbe apportare cambiamenti a Uomini e donne

Si vocifera, infatti, che la padrona di casa di Uomini e donne avrebbe intenzione di apportare dei cambiamenti al cast del suo show e a farne le spese potrebbero essere alcuni volti noti che affollano il parterre del trono over.

Tra i nomi che ad oggi sembrerebbero in bilico, spiccano quelli di Riccardo Guarnieri, Roberta Di Padua e Armando Incarnato.

Trattasi di tre volti storici della trasmissione di Canale 5, presenti ormai da svariate edizioni ma che, fino a questo momento, non sono mai riusciti a trovare una persona con la quale poter costruire un futuro stabile fuori dallo studio del talk show Mediaset.

Il cast di Uomini e donne over dimezzato da Maria De Filippi

Del resto, già nel corso di questa edizione, Maria De Filippi non si è fatta problemi a far fuori dal cast del suo show un po' di volti noti del trono over.

È questo il caso di Biagio Di Maro, che venne allontanato dalla trasmissione di Canale 5, così come la dama Pinuccia, anche lei allontanata per volere della padrona di casa di Uomini e donne.

Recentemente, invece, Maria De Filippi ha cacciato la dama Desdemona, dopo le segnalazioni arrivate sul suo conto, tali da spingere la conduttrice ad escluderla dal cast della trasmissione pomeridiana di Canale 5.