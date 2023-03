Cosa succederà nelle prossime puntate di Uomini e donne? Le anticipazioni rivelano che al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Lavinia Mauro, ormai arrivata al rush finale del suo percorso in studio.

La tronista si ritroverà a fare i conti con un gesto inaspettato da parte di Alessio Campoli, che deciderà di non presenziare all'esterna che aveva fissato la ragazza.

Novità anche per Federico Nicotera: per lui arriverà il momento della scelta finale e il verdetto conclusivo sarà amaro per Alice.

Lavinia prova a recuperare con Campoli: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio per un po' di novità legate alle vicende di Lavinia Mauro.

La tronista si ritroverà a dover riprendere in mano le redini del suo percorso con Alessio Campoli, dopo che quest'ultimo ha deciso di andare via dalla trasmissione di Maria De Filippi, perché amareggiato dal comportamento della tronista nei confronti dell'altro pretendente Alessio Corvino.

Lavinia proverà in tutti i modi a risanare questo rapporto e in tal modo evitare possibili strappi che potrebbero mettere in bilico il suo percorso, ormai arrivato al rush finale.

Alessio Campoli abbandona Lavinia: anticipazioni Uomini e donne

Peccato che a prendere in mano le redini della situazione sarà Campoli: le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che il ragazzo si lascerà andare a un gesto che non passerà affatto inosservato.

Lavinia inviterà in esterna Campoli, così da poter trascorrere del tempo in sua compagnia e in tal modo cercare di risanare il rapporto.

Alla fine il corteggiatore sceglierà di non presentarsi. Le anticipazioni del talk show pomeridiano di Canale 5 rivelano che Lavinia farà i conti con questo "abbandono" in esterna, dato che si ritroverà da sola senza il suo corteggiatore.

Insomma Alice verrà rifiutata da Campoli e il corteggiatore non si farà problemi a dettare le condizioni, scatenando però le reazioni contrariate della tronista, la quale ammetterà di avere molti dubbi su questo suo modo di fare.

Alice rifiutata alla scelta finale: anticipazioni Uomini e donne

Novità in arrivo anche per Federico Nicotera. Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che il tronista porterà a compimento la sua avventura e coronerà il suo sogno d'amore con Carola.

Grande delusione per Alice, che si ritroverà a fare i conti con questo amaro rifiuto, che metterà la parola fine alla sua esperienza nello studio del talk show di Maria De Filippi.