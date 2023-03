Quale sarà l'evolversi del percorso di Lavinia a Uomini e donne e chi sarà la scelta finale della tronista? Cresce l'attea per la prossima registrazione della popolarissima trasmissione dei sentimenti ideata e condotta da Maria De Filippi.

Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende della giovane tronista romana, la quale si ritroverà a dover affrontare la difficile situazione che si è venuta a creare con Alessio Corvino.

Il corteggiatore casertano, infatti, ha scelto di uscire di scena dalla trasmissione e rinunciare così alla tronista, lasciandola a dir poco senza parole e fortemente amareggiata.

Alessio Corvino lascia Uomini e donne: la tronista Lavinia delusa

Nel dettaglio, le ultime puntate di Uomini e donne trasmesse nella fascia del pomeriggio di Canale 5, sono state caratterizzate dall'uscita di scena di Alessio Corvino.

Il corteggiatore, dopo gli attacchi dovuti a una segnalazione che è stata riportata in studio e dopo la dura presa di posizione di Lavinia, ha scelto di mollare la presa e rinunciare così alla tronista.

Un duro colpo per Lavinia che, di fronte all'assenza in studio di Alessio nella registrazione successiva, ha ammesso che da questo momento in poi non farà più nulla nei confronti dei suoi pretendenti.

Lavinia va a riprendersi Alessio prima della scelta a Uomini e donne?

La tronista ha scelto di usare il pugno di ferro e, seppur amareggiata e delusa da questo atteggiamento del corteggiatore, ha scelto di non andare a riprenderlo subito.

Ma cosa succederà a questo punto? Cosa succederà nel corso della prossima registrazione di Uomini e donne del 25 marzo?

A parlare della scelta di Lavinia ci ha pensato l'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni che, sul suo profilo social, ha preannunciato quello che potrebbe succedere nel corso della registrazione di questa settimana.

L'esperto del programma di Maria De Filippi, infatti, non ha escluso che la tronista possa tornare di nuovo sui suoi passi e alla fine possa decidere di non lasciare scappare via Alessio.

'Magari Lavinia è andata a riprendersi Corvino', parla l'esperto di Uomini e donne

"Palese che Alessio Corvino ritornerà. Magari sarà andata lei a casa sua a riprenderlo e a parlarci", ha scritto Pugnaloni rispondendo alle domande dei fan curiosi di scoprire l'evolversi della situazione tra Lavinia e Alessio.

Insomma, per l'esperto della trasmissione di Canale 5, Lavinia alla fine potrebbe aver messo da parte l'orgoglio per fare un ulteriore passo avanti nei confronti di Alessio Corvino e, nel caso in cui ciò venisse confermato nel corso della prossime registrazione, lascerebbe ben poco spazio all'immaginazione in vista della scelta finale.