L'appuntamento con Uomini e donne prosegue su Canale 5 e vanno avanti anche le registrazioni di questa edizione del talk show del pomeriggio condotto da Maria De Filippi.

Le anticipazioni sulla programmazione rivelano che sabato 25 marzo si svolgerà una nuova registrazione del talk show, molto attesa dai fan.

Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende della tronista Lavinia Mauro, la quale potrebbe ritrovarsi a prendere una decisione clamorosa legata al suo percorso che va avanti ormai da sette mesi.

La nuova registrazione di Uomini e donne prevista il 25 marzo

L'appuntamento con la prossima registrazione di Uomini e donne è confermato per sabato 25 marzo. I tronisti e i protagonisti del trono over si ritroveranno ancora una volta in studio per le riprese dei nuovi appuntamenti che andranno in onda tra marzo e aprile su Canale 5.

I colpi di scena non mancheranno, dato che al centro dell'attenzione ci saranno soprattutto le vicende della tronista Lavinia Mauro.

Per lei potrebbe giungere il momento di prendere una decisione importante legata al suo difficile percorso sentimentale in studio con Alessio Campoli e Alessio Corvino.

Lavinia in crisi per la scelta finale a Uomini e donne

Da un po' di tempo Lavinia sta portando avanti questa avventura nello studio del talk show Mediaset, ma a distanza di sette mesi continua ad avere dei forti dubbi.

La tronista più volte ha ammesso di non avere le idee chiare sul da farsi, complici anche gli atteggiamenti dei due pretendenti che non riuscirebbero a darle quella sicurezza tale da spingerla a chiudere la sua avventura nello studio del talk show Mediaset.

Nel corso dell'ultima registrazione c'è stato l'ennesimo colpo di scena: una segnalazione su Alessio Corvino ha gettato nello sconforto Lavinia.

La reazione del corteggiatore non è stata delle migliori: Alessio ha abbandonato lo studio e non si è presentato alla registrazione successiva del talk show Mediaset.

Lavinia rinuncia alla scelta nella registrazione di Uomini e donne del 25 marzo?

Una situazione non facile per Lavinia, che in lacrime ha ammesso che non farà nessun passo avanti nei confronti di Alessio e non andrà a cercarlo fuori dallo studio.

Di conseguenza la nuova registrazione di Uomini e donne del 25 marzo è attesa dal pubblico per scoprire cosa succederà.

Non si esclude che questa delicata situazione di Lavinia possa spingerla ad abbandonare la trasmissione e a rinunciare alla scelta finale, dato che ormai questo percorso sta diventando svilente per lei, per i corteggiatori e il pubblico da casa.

In questi mesi sono stati diversi i momenti di sconforto vissuti dalla tronista, e questo ennesimo colpo di scena legato ad Alessio Corvino (da molti considerato il favorito per la scelta finale) potrebbe indurre Lavinia ad andare via e cercare l'amore fuori dallo studio televisivo.

Gemma e Silvio al centro della nuova registrazione di Uomini e donne

In attesa di scoprire come si evolverà il percorso della tronista, la prossima registrazione di Uomini e donne si preannuncia attesa anche per le sorti di Gemma.

La dama torinese riuscirà a ricucire lo strappo che si è venuto a creare con Silvio dopo le riprese della scorsa settimana oppure per i due protagonisti del trono over sarà il momento dell'addio definitivo?

Intanto dal punto di vista auditel le avventure della dama torinese continuano a essere seguite dal pubblico della trasmissione di Canale 5.

Volano gli ascolti di Uomini e donne in televisione: Gemma e Federico 'superstar'

L'ultima puntata trasmessa in tv, dedicata completamente alle dinamiche della coppia Gemma-Silvio, ha sfiorato la soglia dei tre milioni di spettatori in daytime, toccando punte del 30% di share e quasi mezzo milione di spettatori per la replica trasmessa nel preserale su La 5.

Un trionfo per la dama torinese che continua a essere uno dei volti più amati e al tempo stesso criticati dal pubblico, in grado di far di appassionare gli spettatori con le sue tormentate vicende sentimentali.

Grande successo anche per la scelta finale del tronista Federico Nicotera, che qualche giorno fa ha segnato una media di oltre 2,9 milioni di spettatori su Canale 5, con punte del 32% di share nel momento in cui il tronista ha confessato il suo amore a Carola, lasciando l'amaro in bocca all'altra pretendente Alice, che ha dovuto fare i conti con questo sonoro rifiuto.