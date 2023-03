La nuova registrazione di Uomini e donne è in programma questo sabato 25 marzo e si preannuncia densa di colpi di scena e novità sia per quanto riguarda il trono classico sia per il trono over.

Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Lavinia Mauro, la quale si ritroverà a dover affrontare la resa dei conti finale in studio, dopo che il suo pretendente Alessio Corvino ha scelto di andare via dalla trasmissione.

Spazio anche alle novità legate alla dama Gemma Galgani: per lei arriverà il momento della scelta finale in studio, dopo le incomprensioni che ci sono state con Silvio.

Lavinia in crisi prima della scelta: registrazione Uomini e donne del 25 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Uomini e donne rivelano che, questo sabato 25 marzo ci sarà spazio per una nuova registrazione del talk show Mediaset.

I protagonisti del trono classico e over si ritroveranno in studio per le riprese delle nuove puntate che andranno poi in onda a fine marzo su Canale 5.

L'attenzione è tutta concentrata sulle sorti della tronista Lavinia Mauro che, a questo punto del percorso, si ritroverà alle prese con la resa dei conti finale in studio.

Sì, perché nel corso delle ultime puntate del talk show, Lavinia ha fatto i conti con l'uscita di scena di Alessio Corvino, il quale ha scelto di abbandonare la trasmissione e non si è fatto presente neppure nella registrazione successiva.

La resa dei conti per Lavinia: registrazione Uomini e donne 25 marzo

La tronista, amareggiata e delusa, ha subito precisato che questa volta non sarebbe andata a cercarlo, confermando di essere stufa di questi continui atteggiamenti dei suoi corteggiatori.

Ebbene, la prossima registrazione di Uomini e donne sarà quella della resa dei conti finale per Lavinia, dato che in studio si scoprirà se Alessio ha scelto di ritornare oppure no.

E, a dalla decisione del corteggiatore, dipenderanno le sorti del percorso di Lavinia che ormai sta portando avanti da un po' di mesi questa avventura in studio, solo con Alessio Campoli e Alessio Corvino.

La scelta di Gemma su Silvio: anticipazioni Uomini e donne registrazione 25 marzo

Al centro di questa nuova registrazione di Uomini e donne di questo sabato 25 marzo ci sarà spazio anche per le novità legate al percorso di Gemma.

La dama torinese, infatti, dovrà comunicare la sua scelta finale legata alla frequentazione con il cavaliere Silvio, dopo che i due si sono dati una settimana di tempo per cercare di capire se sono fatti davvero l'uno per l'altro oppure no.

Di conseguenza, nel corso delle prossime riprese del talk show, la dama torinese dovrà decidere se portare avanti questa frequentazione oppure mettere un punto definitivo e voltare pagina, magari cimentandosi in una nuova frequentazione con un altro cavaliere del parterre over.