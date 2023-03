Le nuove anticipazioni di Uomini e donne, dopo la registrazione del 25 marzo, permettono di scoprire in anteprima cosa succederà nelle prossime puntate del dating show di Maria De Filippi. Lorenzo Pugnaloni ha rivelato i principali avvenimenti del trono classico e del trono over, dove le protagoniste principali sono state Lavinia e Gemma. La dama torinese e Silvio non hanno trovato un punto d'incontro nonostante una settimana trascorsa insieme, mentre la tronista ha baciato Alessio Corvino.

Anticipazioni di Uomini e Donne: Gemma ancora bloccata con Silvio

Le ultime anticipazioni di Uomini e Donne raccontano cosa è avvenuto nel corso della registrazione di sabato 25 marzo. Al centro dello studio c'è stata Gemma Galgani che, dopo mesi in disparte, è tornata protagonista assoluta del programma di Canale 5. La dama torinese sta portando avanti la conoscenza con Silvio, anche se tra loro ci sono state delle discussioni a causa della troppa intraprendenza dell'uomo che vorrebbe una maggiore intimità con Gemma. Questa volta i due protagonisti hanno raccontato di aver trascorso la settimana insieme a casa di Silvio, ma quando lui ha provato ad avvicinarsi fisicamente Gemma si è bloccata a causa del suo linguaggio giudicato troppo audace.

Il cavaliere si è lamentato affermando che quando invece lui è più freddo, Galgani si avvicina e non sa più come comportarsi.

Anticipazioni registrazione 25 marzo: Silvio aperto a nuove conoscenze

Le novità che riguardano Gemma e Silvio non finiscono qui, perché dopo il confronto in studio sono arrivate due donne per conoscere il cavaliere e a differenza della volta precedente Silvio ha deciso di farle restare e togliere l'esclusiva a Gemma.

La reazione della donna è stata un pianto, che l'ha portata a uscire dallo studio, anche se Tina l'ha rincorsa e l'ha convinta a rientrare. Tra Silvio e Gemma è anche scoppiata una discussione e forse questa volta potrebbe essere finita tra loro. Il trono over ha visto protagonista anche Armando, che ha conosciuto una nuova dama arrivata per lui e ha accettato di fare un ballo.

Lavinia si è lasciata andare con Alessio Corvino

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che durante l'ultima registrazione del 25 marzo nel trono classico la protagonista è stata Lavinia, che in settimana ha fatto un'esterna con Alessio Corvino. Tra i due non c'è stato nessun bacio ma Campoli, dopo aver visto l'uscita della tronista e del corteggiatore, ha detto di aver capito che non è lui la scelta. Nicole, invece, è uscita in esterna con Andrea e lo ha baciato, e la reazione delusa di Carlo non si è fatta attendere.