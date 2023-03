Cosa succederà nelle prossime puntate di Uomini e donne in onda su Canale 5 durante il mese di marzo? I retroscena che arrivano dall'ultima registrazione di questa settimana rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena in primis per Lavinia Mauro, ormai giunta quasi alle battute finali del suo percorso in studio.

La tronista si ritroverà al centro dell'attenzione dopo l'ennesimo scontro infuocato con Alessio Corvino, al punto che quest'ultimo deciderà di lasciare lo studio e andare via.

Lavinia ai ferri corti con Alessio Corvino: retroscena Uomini e donne prossime puntate

Nel dettaglio, a svelare un po' di retroscena su quello che succederà nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne è Lorenzo Pugnaloni che, in anteprima a Blasting News, fa sapere che nel corso della registrazione del 18 marzo, la tronista Lavinia si è ritrovata ai ferri corti con Alessio Corvino dopo essere già stata rifiutata da lui in passato.

Le incomprensioni tra i due non sono mancate, soprattutto dopo che si è parlato di alcune segnalazioni legate al ragazzo che sono state riportate in studio anche da Gianni Sperti.

A quanto pare, infatti, il ragazzo avrebbe partecipato ad una festa di compleanno dove, tra i vari invitati, vi era anche la sua ex fidanzata.

Una situazione che non è piaciuta affatto a Lavinia, al punto che in studio ha ammesso di avere molti dubbi su Corvino e di non riuscire a fidarsi completamente di lui, nonostante ormai sia agli sgoccioli di questo percorso.

Alessio Corvino lascia lo studio: retroscena Uomini e donne prossime puntate

Ma i colpi di scena non sono finiti: stando ai retroscena di Pugnaloni sulle prossime puntate di Uomini e donne, Lavinia ha deciso di ballare in studio con Alessio Campoli, scatenando l'ira dell'altro pretendente.

Alessio Corvino non ha presa affatto bene questo "rifiuto" da parte della tronista e sentendosi messo in discussione e attaccato dalla stessa, ha scelto di lasciare lo studio.

Il corteggiatore casertano ha abbandonato così la registrazione del talk show di questo sabato pomeriggio e si è rifugiato dietro le quinte dello show, amareggiato e deluso.

La reazione di Lavinia non si è fatta attendere: questa volta la tronista non ha trattenuto le lacrime ed è scoppiata a piangere.

Lavinia scoppia in lacrime: retroscena Uomini e donne prossime puntate

La tronista, come riportato da Pugnaloni, ha ammesso di essere stanca del fatto che ogni volta si ritrova a dover rincorrere i suoi pretendenti in preda a delle crisi che li portano a lasciare lo studio.

Una situazione non facile per la tronista che, a distanza di ben sette mesi dall'inizio della sua avventura nello studio del talk show Mediaset, continua ad essere in "alto mare": la ragazza non pare infatti avere le idee chiare sul da farsi in vista della scelta finale che potrebbe avvenire nel corso di una delle prossime registrazioni di questa fortunatissima edizione.