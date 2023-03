Oggi, martedì 14 marzo, è stata trasmessa in tv la puntata di Uomini e donne che precede quella interamente dedicata alla scelta di Federico Nicotera. Le anticipazioni che stanno circolando da una settimana, infatti, fanno sapere che nei prossimi giorni accadranno molte cose in studio: il tronista si fidanzerà con Carola, Gemma racconterà i dettagli piccanti della sua conoscenza con Silvio, e Desdemona abbandonerà il programma a causa di varie segnalazioni.

Aggiornamenti sui personaggi di Uomini e Donne

Quella alla quale i telespettatori hanno assistito oggi, è stata la penultima puntata di Uomini e Donne che ha avuto Desdemona tra i suoi protagonisti.

Nel corso dell'ultima registrazione che Maria De Filippi ha condotto (che sarà trasmessa in tv a partire dal 15 marzo), la dama ha abbandonato il parterre spontaneamente.

Le anticipazioni che circolano in rete da giorni, informano i fan delle tante segnalazioni che sono arrivate alla redazione sulla protagonista del Trono Over: più persone, infatti, hanno scritto agli autori del dating-show per raccontare che la bella Balzano non sarebbe single come vuole far credere da quando è nel cast.

Una teoria che condividono tanti spettatori del programma, dunque, è quella che Desdemona avrebbe un fidanzato e andrebbe in studio solo per visibilità, non per cercare l'anima gemella.

La reazione ai gossip fuori da Uomini e Donne

Prima della fine della settimana in corso, dunque, il pubblico di Uomini e Donne assisterà all'addio di Desdemona al cast.

Chi ha assistito alla registrazione di martedì scorso, ha raccontato che la dama ha cercato di difendersi dagli attacchi degli opinionisti e di tutti quelli che non le credevano, ma dopo un po' ha ceduto e si è ritirata dalla trasmissione.

La protagonista del Trono Over ha negato fino all'ultimo di avere una persona che la aspetta fuori, ma Gianni e Tina si sono detti certi della fondatezza della segnalazioni che sono arrivate alla redazione, soprattutto perché i mittenti erano diversi.

Finisce dopo pochi mesi, dunque, l'avventura della bella Balzano nel parterre del dating-show: la donna ha frequentato vari cavalieri ma con nessuno di loro è riuscita a costruire qualcosa di importante.

Nella puntata che è stata trasmessa in tv il 14 marzo, infatti, la 45enne si è commossa nell'ammettere di avere un blocco emotivo che le impedisce di andare oltre con i signori che la corteggiano, un freno che sarebbe la conseguenza di cocenti delusioni d'amore passate.

Cambiamenti in arrivo a Uomini e Donne

Quella di Desdemona, però, potrebbe non essere l'unica uscita di scena dal programma prima della fine della stagione.

Voci ancora tutte da confermare, infatti, sostengono che Maria De Filippi starebbe seriamente pensando all'eventualità di non riconfermare i veterani del cast e puntare su volti nuovi soprattutto per la versione Over del suo format.

Da qui la prossima edizione, dunque, il parterre potrebbe subire un rinnovamento considerevole: Armando Incarnato, Riccardo, Guarnieri, Gemma Galgani e Roberta Di Padua non avrebbero la certezza di partecipare alle nuove puntate, anzi al loro posto potrebbero essere scelti dei 50enni realmente interessati a trovare l'amore.

Negli ultimi mesi, però, la versione senior della trasmissione ha dovuto fare i conti con un altro addio inaspettato e pesante: Ida Platano, che per anni è stata la "regina" indiscussa di U&D, ha lasciato il cast insieme ad Alessandro Vicinanza e gli addetti ai lavori hanno dovuto rimpiazzarla con personaggi "vivaci" come Silvio, il passionale corteggiatore di Gemma.