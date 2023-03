L'appuntamento con Uomini e donne continua ad appassionare gli spettatori di Canale 5 e, gli spoiler delle prossime puntate che presto arriveranno in televisione, rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di novità legate in primis alle vicende di Armando Incarnato.

Il cavaliere napoletano, presente in trasmissione da un bel po' di anni, si ritroverà messo nei guai da Tina Cipollari, la quale non sarà per niente tenera nei confronti del volto storico del trono over, tanto da mettere in discussione la sua serietà e il percorso fatto in queste ultime settimane.

Armando si ritrova messo alle strette: spoiler Uomini e donne nuove puntate

Nel dettaglio, gli spoiler delle prossime puntate di Uomini e donne che presto arriveranno anche in televisione su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per le novità legate al percorso di Armando.

Il cavaliere napoletano si ritroverà "conteso" da ben due nuove dame che chiederanno alla produzione di poter partecipare in studio per conoscerlo meglio e quindi intraprendere un percorso sentimentale.

Peccato, però, che entrambe le due ame verranno "rifiutate" da Armando, il quale preferirà non approfondire la frequentazione e la conoscenza con nessuna.

Una reazione del tutto inaspettata, dato che più volte Armando ha ammesso di essere alla ricerca di una dama con la quale poter costruire qualcosa di stabile e duraturo fuori dallo studio televisivo di Canale 5.

Tina smaschera le bugie di Armando sulla fidanzata segreta: anticipazioni Uomini e donne

Di conseguenza, la reazione di Tina di fronte a questa dura presa di posizione di Armando, non sarà per niente tenera.

Gli spoiler delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che l'opinionista del talk show pomeridiano di Maria De Filippi si scaglierà furiosamente contro Armando, lasciandosi andare a delle confessioni che scateneranno un vero e proprio putiferio in studio.

Come riportato da Lorenzo Pugnaloni, nel corso dell'ultima registrazione del dating show di Canale 5, Tina ha incastrato Armando e ha affermato che ha una donna segreta fuori dallo studio.

Secondo quanto riportato dall'opinionista del talk show, il cavaliere napoletano starebbe prendendo in giro tutti dato che avrebbe celato di avere una donna fuori dallo studio televisivo.

Tina ha le prove per smascherare il cavaliere Armando di Uomini e donne?

Insomma, Tina non farà sconti al cavaliere napoletano che, a questo punto, si ritroverà messo alle strette e dovrà far chiarezza sulla sua posizione.

L'opinionista di Uomini e donne porterà in studio, nel corso delle prossime registrazioni, le prove che attestino le sue parole legate ad una frequentazione tra Armando e una donna misteriosa fuori dallo studio televisivo del talk show Mediaset? Lo scopriremo nel corso del prossimo weekend, quando si svolgeranno le riprese.