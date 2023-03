Dopo che Biagio l'ha punzecchiata con un brano postato su Tik Tok, Tina Cipollari ha deciso di fare altrettanto prendendo di mira la sua storica "antagonista" di Uomini e donne. Tra le Instagram Stories che la vamp ha pubblicato lo scorso 12 marzo, spicca quella in cui Gemma Galgani è paragonata ad uno spaventapasseri: la vignetta ha divertito i fan ma probabilmente non la diretta interessata, che è stata derisa per le tante delusioni d'amore che ha vissuto da quando è nel cast del Trono Over.

Aggiornamenti sulle protagoniste di Uomini e Donne

Visto che le registrazioni di Uomini e Donne sono in pausa fino a sabato 18 marzo (Maria De Filippi è concentrata nel preparare la prima puntata del serale di Amici 22), i protagonisti del cast si stanno esponendo più del solito sui social network.

Tina Cipollari, per esempio, domenica 12 marzo ha postato una vignetta che aveva come protagonista Gemma: la dama del Trono Over vestiva i panni di uno spaventapasseri nel "fumetto" che la bionda vamp ha condiviso sul suo profilo Instagram.

"Ma sei sicuro che spaventi gli uccelli?", chiede una donna presente nel disegno.

"Quelli in tv li ha spaventati tutti", è la risposta dell'unico uomo che si vede nell'immagine con la quale l'opinionista del dating-show ha voluto punzecchiare la torinese che da oltre 12 anni sta cercando l'amore davanti alle telecamere.

Le novità sulla 'regina' di Uomini e Donne

La frecciatina che Tina ha rivolto a Gemma nelle scorse ore, ha divertito la maggior parte dei fan di Uomini e Donne, gli stessi che da anni si appassionano ai loro vivaci botta e risposta sotto i riflettori.

Da quando Ida Platano ha lasciato il programma in coppia con Alessandro Vicinanza, la 73enne di Torino è tornata al centro delle dinamiche del Trono Over: dopo più di un anno trascorso ai margini del parterre, Galgani ha riconquistato spazio e attenzione.

A favorire la "rinascita" televisiva della dama, è stato anche l'arrivo in studio di un nuovo passionale corteggiatore: Silvio ha restituito alla "regina" del dating-show quello smalto che nell'ultima edizione le era mancato, facendola tornare protagonista delle puntate.

La focosa frequentazione tra i due, infatti, sta destando interesse negli spettatori ma anche nei membri del cast: Tina non ha perso l'occasione per punzecchiare Gemma sul coinvolgimento fisico del suo spasimante, anche se sembra non credere in un lieto fine per la coppia.

Attesa per le nuove riprese di Uomini e Donne

Nelle puntate di Uomini e Donne che stanno andando in onda in questo periodo, si parla tanto di Gemma e dei mille tentativi di Silvio di avere un approccio fisico con lei: se in passato si è lasciata andare alle passioni (a partire da quella travolgente con Giorgio Manetti), stavolta la torinese vuole andarci piano anche se frena a fatica l'entusiasmo del suo corteggiatore.

Nell'attesa che ricomincino le registrazioni (soltanto nel fine settimane trapeleranno nuove anticipazioni sui personaggi più amati del trono Classico e Over, come quelle sull'imminente scelta di Lavinia Mauro tra Campoli e Corvino), i fan stanno commentando un rumor che riguarda il futuro della trasmissione.

Alcuni siti, infatti, sostengono che da settembre potrebbero cambiare molte cose nel dating-show di Maria De Filippi: il rinnovamento potrebbe partire dalla rinuncia dei veterani e dalla scelta di tronisti con un'età superiore ai 30 anni. Queste voci, però, riguardano la prossima stagione e soltanto dopo l'estate si scoprirà se qualcuno tra Armando, Riccardo, Roberta e Gemma non verrà riconfermato per lasciare spazio a volti nuovi.