Cosa succederà nelle nuove puntate di Uomini e donne in onda dal 20 al 24 marzo su Canale 5? Le anticipazioni sul talk show dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che ci sarà spazio per le novità legate al percorso di Gemma Galgani, la quale si ritroverà al centro dell'attenzione per la sua frequentazione con Silvio.

Occhi puntati anche sulle novità del percorso di Riccardo Guarnieri e su Lavinia Mauro, che si ritroverà ancora una volta divisa tra Alessio Campoli e Alessio Corvino.

Gemma mette un freno con Silvio: anticipazioni Uomini e donne 20-24 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne previste nel corso della settimana 20-24 marzo 2023, rivelano che per Gemma proseguirà la frequentazione con il cavaliere Silvio.

I due, questa settimana, hanno avuto modo di fare un'esterna all'interno di un centro benessere dove Silvio ha chiesto più volte attenzioni da parte della dama torinese.

La reazione di Gemma, però, non è stata delle migliori: la dama del trono over ha messo un freno con Silvio senza però spiegare i motivi di questa sua decisione.

Sta di fatto che, in studio, Silvio non ha nascosto la sua amarezza al punto da non voler chiarire con la dama torinese le incomprensioni sorte tra di loro.

Silvio in crisi, Riccardo volta pagina: anticipazioni Uomini e donne 20-24 marzo

Alla fine, però, c'è stato il colpo di scena: Silvio e Gemma hanno scelto di ballare insieme e in tal modo si sono "riappacificati". La frequentazione andrà avanti? Lo scopriremo nel corso della prossima registrazione.

Occhi puntati anche su Riccardo Guarnieri: le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che per il cavaliere è arrivata una nuova corteggiatrice.

Si chiama Valentina ed è una ragazza di soli 31 anni: Riccardo ha scelto di tenerla, i due si sono anche concessi un ballo assieme in studio.

Lavinia dubita di Alessio Corvino e bacia Campoli: anticipazioni Uomini e donne 20-24 marzo

Occhi puntati anche sul percorso di Lavinia Mauro: le anticipazioni delle nuove puntate di questa settimana fino al 24 marzo, rivelano che la tronista si lascerà andare con il giovane Alessio Campoli.

I due avranno modo di fare un'esterna particolarmente intensa, durante la quale Lavinia avrà modo di aprirsi con il suo corteggiatore, raccontando le sue difficoltà. Alla fine di questo incontro particolarmente intenso, ecco che tra i due arriverà anche un intenso bacio.

Situazione differente con Alessio Corvino: in studio si parlerà delle segnalazioni giunte sul conto del ragazzo casertano e Lavinia non potrà nascondere i suoi dubbi, al punto da ammettere di non riuscire a fidarsi completamente di lui.

Il silenzio di Lavinia sulla scelta finale: anticipazioni Uomini e donne

Sta di fatto che, dopo questa ennesima crisi vissuta in studio, Lavinia continua a non parlare di scelta finale.

A distanza di ben sette mesi dall'inizio del suo percorso nello studio del talk show pomeridiano di Maria De Filippi, la tronista non sarebbe ancora pronta per uscire di scena, complici i dubbi che ad oggi sente ancora nei confronti dei due pretendenti giunti al rush finale di questo percorso.

Grande successo, invece, per Luca Daffrè: il tronista continua ad essere uno dei volti più richiesti del momento: nel corso dell'ultima registrazione è venuto fuori che hanno chiamato più di 1200 ragazze per poterlo conoscere in trasmissione.

Boom di ascolti per la scelta finale di Federico a Uomini e donne

Insomma una settimana che si preannuncia decisamente intensa e ricca di colpi di scena per tutti i protagonisti della trasmissione del pomeriggio di Canale 5, che continua ad essere leader indiscussa dal punto di vista degli ascolti.

Nonostante la recente pausa televisiva per il lutto che aveva colpito Maria De Filippi, Uomini e donne si è confermato subito leader indiscusso dopo il ritorno in televisione, con una media che in questi giorni ha raggiunto la soglia dei tre milioni di fedelissimi con la puntata della scelta finale di Federico Nicotera, la quale ha toccato picchi di quasi quattro milioni e più del 32% di share.