L'appuntamento con Uomini e donne è confermato per venerdì 31 marzo 2023, quando alle ore 14:45 circa andrà in onda l'ultima puntata di questa settimana.

I colpi di scena non mancheranno e, le anticipazioni sul talk show dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Armando Incarnato, il quale si ritroverà al centro dell'attenzione e anche di accesissime polemiche in studio.

Armando lascia lo studio: anticipazioni Uomini e donne del 31 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne del 31 marzo rivelano che Armando si ritroverà coinvolto in una accesa discussione verbale con Silvio, il cavaliere che ha scelto di troncare la relazione con Gemma e mettere così la parola fine a questa frequentazione.

Alcuni atteggiamenti del cavaliere non sono piaciuti per niente ad Armando, il quale non si farà problemi a farlo presente in studio.

Fra i due i toni diventeranno particolarmente accesi al punto che Armando deciderà di mollare la presa e abbandonare lo studio del talk show pomeridiano di Canale 5.

Gianni furioso con Armando: anticipazioni Uomini e donne del 31 marzo

Le anticipazioni di Uomini e donne del 31 marzo rivelano che Armando lascerà la trasmissione nel bel mezzo del confronto e questo suo modo di fare scatenerà l'ira di Gianni Sperti.

L'opinionista non si farà problemi ad accusare Armando di essere stato maleducato nei confronti di Silvio e dei presenti in studio, per questa sua uscita di scena.

A quel punto, però, il cavaliere proverà a difendersi da ogni accusa, precisando che il motivo della sua uscita era dovuto ad una situazione tesa che si era venuta a creare con Silvio: anziché mettere ulteriore "carne sul fuoco", ha preferito abbandonare il terreno di scontro ed evitare così che la situazione potesse degenerare.

Tina Cipollari si scaglia contro Armando: anticipazioni Uomini e donne

Immediata la reazione di Maria De Filippi che, dopo aver ascoltato le parole del cavaliere napoletano dirà di essere d'accordo con lui e ammetterà di aver gradito il suo atteggiamento in studio.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso della puntata di Uomini e donne del 31 marzo, Armando si ritroverà a dover fare i conti anche con un accesissimo diverbio in studio con Tina.

L'opinionista del talk show pomeridiano di Maria De Filippi non sarà affatto tenera nei confronti del cavaliere napoletano e metterà in dubbio la sua credibilità e la sua sincerità.

Il motivo? Dopo aver visto i rifiuti di Armando nei confronti delle nuove dame del trono over, Tina sbotterà dicendo che il cavaliere in realtà ha una dama segreta fuori dallo studio televisivo di Canale 5, con la quale porterebbe avanti una relazione clandestina.