L'appuntamento con Uomini e donne si preannuncia denso di colpi di scena e sorprese. Le anticipazioni delle prossime puntate previste durante il mese di marzo in tv, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Gemma, che si ritroverà quasi ai ferri corti con Silvio.

Occhio puntati anche su Armando che, dopo aver messo nei guai la dama Desdemona, si ritroverà ad incastrare anche un'altra dama del trono over: trattasi di Paola.

La segnalazione di Armando su Paola: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne che vedremo in onda su Canale 5, rivelano che Armando si ritroverà ancora una volta al centro dell'attenzione per una segnalazione che riporterà in studio e finirà per scatenare accese polemiche.

Il cavaliere napoletano, già qualche puntata fa, aveva smascherato Desdemona, al punto da indurre Maria De Filippi a cacciarla via dalla trasmissione del pomeriggio di Canale 5.

Questa volta, Armando metterà nei guai la dama Paola, riportando una segnalazione che ne metterà in bilico la sua permanenza in studio.

Armando smaschera la dama Paola: anticipazioni Uomini e donne prossime puntate

Le anticipazioni su Uomini e donne, riportate da Lorenzo Pugnaloni sulla sua seguitissima pagina social, rivelano che Paola verrà accusata da Armando di avere un agente/manager che gestirebbe la sua esperienza come dama del trono over.

Parole che scateneranno un acceso dibattito in studio e finiranno per mettere in cattiva luce la dama.

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne che saranno in onda durante il mese di marzo in tv, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Gemma Galgani.

La dama torinese si ritroverà al centro dell'attenzione per il suo rapporto con il cavaliere Silvio: la situazione tra i due prenderà una piega del tutto inaspettata, complici le incomprensioni che sono sorte e le insicurezze di Gemma.

Gemma rischia grosso con Silvio: anticipazioni Uomini e donne prossime puntate

Sta di fatto che, nel corso dell'ultima registrazione del talk show pomeridiano di Canale 5, Gemma ha fatto i conti con la proposta di Silvio di metterà una pietra sopra a questa frequentazione e quindi troncare la conoscenza senza andare avanti ulteriormente.

In questo modo, quindi, la dama ha rischiato di veder fallire la sua ennesima conoscenza all'interno dello studio del talk show pomeridiano di Maria De Filippi, nonostante in un primo momento sembrava essere molto soddisfatta dell'evolversi della situazione.

Alla fine, però, i due sono riusciti a trovare un compromesso: al momento, infatti, si sono concessi una nuova settimana di tempo per poter riflettere e capire se portare avanti o meno questa frequentazione.

Polemiche sul tronista Luca Daffrè: anticipazioni Uomini e donne

Per quanto riguarda le novità del trono classico, nel corso dei prossimi appuntamenti di questa stagione si tornerà a parlare del tronista Luca Daffrè, il quale si ritroverà alle prese con le sue esterne con nuove corteggiatrici.

Peccato, però, che l'esito finale di queste esterne non sarà dei migliori: le ragazze, infatti, non saranno entusiaste fino in fondo del modo in cui il tronista si è approcciato, quasi come se non fosse interessato realmente a conoscerle.

Insomma, l'atteggiamento di Luca verrà messo in discussione ma non si esclude che fino a questo momento nessuna delle ragazze scesa per lui, sia riuscita a conquistarlo per davvero.