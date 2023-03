L'appuntamento con Uomini e donne prosegue su Canale 5 e, questo sabato 25 marzo, c'è stata una nuova registrazione del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi.

I colpi di scena non sono mancati e, anche questa volta, a tenere banco sono state le avventure di Gemma Galgani, alle prese con la frequentazione che la sta vedendo protagonista assieme al cavaliere Silvio.

Gemma fredda con Silvio: anticipazioni Uomini e donne registrazione 25 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova registrazione di Uomini e donne riportate da Lorenzo Pugnaloni sui social, rivelano che Silvio e Gemma si sono ritrovati al centro dello studio per raccontare l'evolversi della loro relazione.

I due stanno portando avanti la frequentazione fuori dallo studio del talk show di Maria De Filippi e, questa settimana, hanno avuto modo di trascorrere del tempo assieme a casa del cavaliere.

Tra i due tutto sembrava procedere per il verso giusto ma, quando si è venuto a creare un momento di intimità sul divano, ecco che la dama torinese avrebbe fatto un passo indietro.

Ancora una volta, quindi, Gemma non si sarebbe sbilanciata più di tanto nei confronti di Silvio che, in diverse occasioni, aveva ammesso di essere stufo di questo suo modo di fare.

Silvio conosce nuove dame: anticipazioni Uomini e donne registrazione 25 marzo 2023

In studio non sono mancate le discussioni: le anticipazioni di questa nuova registrazione di Uomini e donne rivelano che Silvio non ha nascosto che, quando lui si raffredda con Gemma e prova a tenerla sulle spine, allora è lei a cercarlo per provare a non gettare tutto all'aria.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui: nel corso delle riprese di questo sabato pomeriggio, Maria De Filippi ha annunciato l'arrivo in trasmissione di due nuove dame del trono over, intenzionate a conoscere meglio Silvio.

Il cavaliere le ha fatte accomodare in studio e, dopo la consueta presentazione, ha scelto di tenerle entrambe per conoscerle meglio fuori dallo studio.

Gemma lascia lo studio in lacrime: anticipazioni Uomini e donne

La reazione di Gemma non si è fatta attendere e non è stata affatto delle migliori: le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che la dama torinese non ha trattenuto le lacrime.

Gemma è scoppiata a piangere, al punto da lasciare lo studio e abbandonare le riprese di questo pomeriggio.

Una reazione inaspettata quella della dama torinese, ferita e amareggiata dalla scelta di Silvio di concedere una chance a queste due nuove dame.

A stupire è stata anche la reazione di Tina: l'opinionista del talk show Mediaset ha raggiunto Gemma dietro le quinte per provare a calmarla e farla ragionare.