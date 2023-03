La prossima edizione di Uomini e donne potrebbe iniziare con un colpo di scena: recenti rumor, infatti, sostengono che Maria De Filippi starebbe valutando l'ipotesi di rivoluzionare il cast del Trono Over, partendo soprattutto dai veterani. Se il futuro di Gemma Galgani sembra essere ancora nel parterre, quello di Riccardo, Roberta e Armando sarebbe in bilico: viste le poche frequentazioni che i tre stanno facendo nell'ultimo periodo, a settembre potrebbero non essere riconfermati ed ex tronisti tornerebbero nel trono over.

Aggiornamenti sul futuro di Uomini e Donne

Mentre su Canale 5 vengono trasmesse le puntate di Uomini e Donne incentrate sulla crisi tra Gemma e Silvio, in rete si inizia a parlare di quello che potrebbe accadere al termine della pausa estiva.

Da giorni, infatti, si vocifera che la conduttrice del dating-show sarebbe pronta a rinunciare a quelli che il pubblico considera i "veterani" del cast, ovvero quei personaggi che da anni cercano l'anima gemella in tv.

A fronte delle poche emozioni che stanno regalando ai telespettatori, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua potrebbero non essere riconfermati nella nuova stagione: Maria De Filippi preferirebbe lasciare spazio a dame e cavalieri realmente intenzionati a legarsi a qualcuno.

L'ex di Ida e la romana, infatti, da tempo non fanno altro che intraprendere conoscenze che durano pochissimo, e questo non va più giù né alla padrona di casa né al pubblico.

L'interesse di chi guarda Uomini e Donne

Mentre Ida sembra avergli lanciato una frecciatina su Instagram citando la canzone di Shakira con la quale lui aveva punzecchiato la ex e Alessandro Vicinanza, Riccardo deve fare i conti con un'indiscrezione che lo vorrebbe a rischio per la prossima edizione di Uomini e Donne.

Fatta eccezione per la breve conoscenza con l'attuale compagno di Platano, anche Roberta non è più protagonista come un tempo: gli interventi della dama in puntata sono ridotti al minimo e riguardano soprattutto le discussioni che ha con le colleghe di parterre o con la tronista Nicole.

Per quanto riguarda Armando, sono anni che non si siede a centro studio per raccontare di una sua frequentazione: nell'ultimo periodo, infatti, il napoletano ha fatto parlare di sé per le segnalazioni che riportato su due dame che parteciperebbero al programma solo per visibilità (Desdemona che è stata mandata via dalla conduttrice, e Paola che è stata accusata di essere gestita da un manager).

Le novità sulla 'regina' di Uomini e Donne

L'unica veterana che non dovrebbe rischiare il posto nella prossima stagione di Uomini e Donne, è Gemma: da quando Ida ha lasciato il programma in coppia, Galgani è tornata al centro delle dinamiche del Trono Over e Maria De Filippi le dedica sempre più tempo e spazio nelle registrazioni.

La passionale conoscenza tra la torinese e Silvio, infatti, ha monopolizzato gran parte delle ultime puntate del dating-show che sono andate in onda, anche se le anticipazioni fanno sapere che potrebbe essere già finita tra loro.

Viste le diverse cose che vogliono da una relazione, la dama e il cavaliere si sono allontanati e sono stati sul punto di chiudere: grazie all'intercessione della padrona di casa, la "coppia" ha deciso di riflettere bene prima di separarsi e la comunicazione definitiva la daranno nel corso delle prossime riprese (previste per sabato 25 e domenica 26 marzo).

A settembre, però, il Trono Over dovrebbe accogliere anche molti volti nuovi: l'obiettivo della redazione, infatti, sarebbe quello di abbassare l'età media dei membri del parterre, puntando soprattutto su 50enni e sui colpi di scena che possono regalare.