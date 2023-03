Maria De Filippi cambia il cast di Uomini e donne e rivoluziona il parterre del trono over? È questa l'indiscrezione che da alcune settimane sta circolando in rete e sui social, legata alla storica trasmissione del pomeriggio di Canale 5, in grado di appassionare una media di quasi tre milioni al giorno.

Ma qual è la verità dei fatti? Ci sarà davvero un cambiamento nel cast della trasmissione Mediaset oppure no? Stando a quanto apprende Blasting News, non ci saranno stravolgimenti in questo finale di stagione.

Maria De Filippi non rivoluziona il cast di Uomini e donne

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne continua ad essere uno dei più seguiti dal pubblico del daytime pomeridiano di Canale 5, con una media che nel corso delle ultime settimane ha toccato la soglia record del 28%, con picchi superiori al 33% durante la messa in onda.

A tenere banco sono soprattutto le vicende di Gemma Galgani: complice la sua frequentazione con Silvio e i colpi di scena che non sono mancati in studio, la dama del trono over ha registrato buoni ascolti.

Tuttavia, da settimane, in rete e sui social circolano delle indiscrezioni legate a una presunta rivoluzione nel cast della trasmissione Mediaset, nonostante gli ottimi ascolti registrati su Canale 5.

Riccardo Guarnieri non lascia il cast di Uomini e donne

Ebbene, sembrerebbe che Maria De Filippi non abbia alcuna intenzione di apportare delle modifiche al cast della trasmissione nel corso di questo finale di stagione 2023.

Non ci saranno stravolgimenti nel cast del trono over: Riccardo Guarnieri, ad esempio, pur essendo stato assente alle ultime puntate in onda su Canale 5, non risulta fuori dal cast.

Il cavaliere pugliese ricomparirà nel corso delle prossime puntate del talk show trasmesse a fine marzo in tv e continuerà ad essere al centro dell'attenzione e delle dinamiche del programma, con la sua ricerca della donna ideale.

Per Riccardo, inoltre, non sarebbe previsto alcuno sbarco sulle spiagge dell'Isola dei famosi, così come si era vociferato in questi giorni.

Confermata anche la presenza di Roberta Di Padua: la dama napoletana non rischia il posto in trasmissione e sarà presente in studio fino alla fine della stagione.

Tina Cipollari non rischia il posto a Uomini e donne: Maria non cambia il cast

Stesso discorso per Tina Cipollari: nonostante gli eccessi delle ultime puntate, dove l'opinionista si è lasciata andare più del dovuto con Gemma, non ci sarà alcuna sostituzione, così come si era paventato in rete.

Tina è confermatissima nel cast del talk show Mediaset fino alla fine di questa edizione: i suoi eccessi non saranno "puniti" da Maria De Filippi.