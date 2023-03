Riccardo Guarnieri assente in studio a Uomini e donne ed esplode il giallo sul perché non stia partecipando alla trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

Nel corso dell'ultima registrazione del talk show pomeridiano di Canale 5, il cavaliere pugliese non ha preso parte alla trasmissione Mediaset: in queste ore, in tantissimi si chiedono il perché di questa assenza.

I dubbi non mancano e, stando a quanto ipotizzato da Lorenzo Pugnaloni, non si esclude che il cavaliere possa aver lasciato la trasmissione per un altro programma Mediaset.

Riccardo Guarnieri assente all'ultima registrazione di Uomini e donne ed è giallo

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne prosegue con successo su Canale 5: durante l'ultima registrazione di questa settimana, non sono mancati i colpi di scena.

Dalle lacrime di Gemma che, ancora una volta, si è ritrovata ai ferri corti con il cavaliere Silvio, passando per l'assenza in studio di Riccardo Guarnieri.

Il cavaliere pugliese, infatti, non ha preso parte alle riprese di questa settimana e la sua assenza non è ovviamente passata inosservata.

In tanti si chiedono perché Riccardo non sia stato presente in studio per la registrazione di questo sabato pomeriggio, dato che già nelle ultime puntate del talk show in onda su Canale 5, non si era visto in studio.

Perché Riccardo Guarnieri non sta partecipando a Uomini e donne?

Al momento, però, non si conoscono i motivi ufficiali di questa assenza: in studio non sono stati forniti ulteriori dettagli sul perché Riccardo non fosse seduto nel parterre del trono over.

Maria De Filippi, così come gli opinionisti del talk show Mediaset, non ha dato spiegazioni in merito a questa assenza ma, in queste ore, a parlare è stato Lorenzo Pugnaloni.

L'esperto della trasmissione di Canale 5, sui social, non ha escluso che il motivo dell'assenza di Riccardo in questa nuova registrazione, possa essere legato ad una sua papabile uscita di scena dal cast della trasmissione di Canale 5.

L'Isola dei famosi nel futuro di Riccardo Guarnieri dopo U&D?

Stando a quanto riportato dall'esperto della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi, non si esclude che Riccardo possa essere in uscita dal cast di Uomini e donne: il motivo di questa scelta potrebbe essere legato ad una sua papabile partecipazione all'Isola dei famosi.

"Ma se si stesse preparando per L'Isola dei famosi?", ha scritto Pugnaloni sui social senza nascondere che il cavaliere del trono over potrebbe essere uno dei nuovi naufraghi del reality show condotto da Ilary Blasi, in programma da lunedì 17 aprile su Canale 5.

Sarà davvero questo il futuro del palestratissimo cavaliere del trono over? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.