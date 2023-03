Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana 'Un posto al sole', trasmessa nel nostro paese dal 21 ottobre del 1996 su Rai 3. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda dal 13 al 17 marzo 2023, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'interesse di Giulia ed Angela per la vita di Rosa, sull'intenzione di Lara di separare Roberto e Marina, sull'allontanamento di Manuela e Niko, sulla preoccupazione degli abitanti di palazzo Palladini per Otello e sul triangolo formato da Viola, Damiano ed Eugenio.

Eugenio fa una sorpresa a Viola

Le anticipazioni di Un posto al sole ci segnalano che Viola sarà molto in pena per le sorti di Damiano, preoccupata all'idea che l'uomo possa essere stato ferito gravemente nel corso dell'ultimo raid criminale in cui è stato coinvolto. Infatti, Bruni nizierà a comprendere di provare dei sentimenti nei confronti del poliziotto e rifletterà se informare Eugenio oppure no. Nel frattempo, quest'ultimo la sorprenderà, facendole una proposta inaspettata che la metterà in difficoltà. Viola, così, sarà costretta a prendere una decisione riguardante la sua vita sentimentale. Giulia ed Angela avranno la possibilità di conoscere meglio Rosa intuendo, che il suo atteggiamento duro e aggressivo è dovuto alla vita difficile che è stata costretta a condurre.

Guido è preoccupato per Otello

Serena proverà un certo imbarazzo nei confronti di Marina, mentre Lara sarà decisa più che mai a 'strumentalizzare' il bambino che aspetta per rovinare la vita coniugale di Ferri. Più tardi, Roberto farà un passo verso Lara, rassicurando, allo stesso tempo, Marina sul loro futuro. Micaela organizzerà un appuntamento al buio per Manuela, sminuendo l'immagine di quest'ultima agli occhi di Niko.

Nonostante ciò, la giovane continuerà a provare dei sentimenti per l'avvocato che continuerà a dargli segnali poco chiari che finiranno per spingerla ad andare avanti con la sua vita e a dimenticarlo. Gli amici e i familiari di Otello saranno molto preoccupati per il suo ritorno ad Indica. In particolar modo saranno Raffaele e Renato ad essere in pena all'idea che sia solo ad affrontare il suo dolore.

Più tardi, Otello farà ritorno a Napoli e Guido chiederà aiuto a Franco e Nunzio per aiutarlo a distrarlo.

Rosa svolgerà il suo primo giorno di lavoro in Terrazza. Franco e Damiano discuteranno animatamente a causa della tensione che si respira nelle strade di Napoli e dell'arrivo di Eduardo Sabbiese. Alberto conoscerà l'architetta che si occuperà della ristrutturazione dell'appartamento e farà una proposta inaspettata a Silvia Graziani. Quest'ultima potrà fare affidamento sulla vicinanza di Michele, mentre Giancarlo sarà sempre più distante da lei.