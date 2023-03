Damiano Renda vivrà dei momenti difficilissimi ad Un posto al sole. Il poliziotto che ha deciso di entrare nella squadra dei Falchi, come rivelano le anticipazioni riguardanti gli episodi in onda su Rai tre dal 13 al 17 marzo, verrà gravemente ferito nel corso di un raid criminale. Viola si preoccuperà molto per lui e ciò la spingerà a prendere consapevolezza dei suoi sentimenti e prendere una decisione spiazzante. Nel frattempo, gli amici di Otello saranno in apprensione per lui, mentre Manuela deciderà di andare avanti con la sua vita e dimenticarsi di Niko.

Upas, trame 13-17 marzo: Damiano viene ferito gravemente

Negli episodi Upas in onda dal 13 al 17 marzo, Damiano rimarrà coinvolto in un raid criminale e sarà gravemente ferito [VIDEO]. Viola, sarà molto preoccupata per lui e questo unito ai sentimenti che prova nei suoi confronti, condurrà ad un epilogo inaspettato. Nel frattempo, Giulia ed Angela conosceranno meglio Rosa e capiranno che il suo atteggiamento aggressivo è soltanto il frutto della vita dura e difficile che ha condotto finora.

Serena, intanto, proverà imbarazzo nei confronti di Marina mentre Lara non farà altro che usare il piccolo Tommaso per ottenere ciò che vuole e portare scompiglio nel rapporto tra Roberto e la Giordano. Riuscirà nel suo intento o, prima o poi, Ferri aprirà gli occhi sul suo conto?

Upas, puntate 13-17 marzo: Viola prende una decisione importante

Viola capirà di provare sentimenti profondi per Damiano e valuterà la possibilità di parlarne con Eugenio. Quest'ultima, però, le farà una proposta che, oltre a spiazzarla, la metterà in grave difficoltà. Nel frattempo, Roberto deciderà di venire incontro a Lara, ma allo stesso tempo, farà di tutto per dare rassicurazioni a Marina circa il loro futuro insieme.

Intanto, Micaela metterà a punto un incontro al buio per Manuela, ma ciò rischierà di rovinare l'immagine della ragazza agli occhi di Niko.

Nel frattempo Viola, dopo aver ascoltato sia Damiano sia Eugenio, si vedrà costretta a prendere una decisione importante circa la sua vita sentimentale. Poco dopo, Otello deciderà di tornare ad Indica per poter vivere da solo il dolore per la perdita dell'amata moglie Teresa e ciò genererà molta preoccupazione tra i suoi amici ed i suoi familiari.

I più preoccupati saranno Raffaele e Renato, i quali cercheranno in tutti i modi di convincerlo a tornare a Napoli.

Alberto fa una proposta inaspettata a Silvia

Manuela continuerà a provare sentimenti molto importanti per Niko, ma lui gli darà dei segnali contrastanti che la porteranno a prendere una decisione molto importante per il suo futuro. La giovane, deciderà di andare avanti con la sua vita e provare a dimenticare l'avvocato. Nel frattempo, Rosa inizierà a lavorare alla Terrazza mentre Franco incontrerà Damiano con il quale parlerà della difficile situazione che si è venuta a creare nel centro storico con i gruppi criminali che sembreranno intenzionati ad intraprendere una nuova guerra tra loro e il nuovo arrivato, Eduardo Sabbiese.

Alberto, in seguito all'incontro con l'architetta che dovrà occuparsi della ristrutturazione ed ampliamento dello studio legale che condivide con Niko, farà una proposta totalmente inaspettata a Silvia. Otello, intanto, dopo averci pensato a lungo, farà ritorno a Napoli e gli amici lo accoglieranno con grande affetto. Guido, poi, si rivolgerà a Franco e Nunzio per chiedere loro aiuto ad organizzare qualcosa per far distrarre Otello dal lutto che lo ha appena colpito. Infine, Silvia potrà contare sulla vicinanza di Michele mentre Giancarlo sarà sempre più distante. La loro storia è ormai giunta al capolinea?