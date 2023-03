Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:50 su Rai 3 ma anche sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le trame di Un posto al sole, in merito alle puntate di mercoledì 22 e giovedì 23 marzo, evidenziano che Viola Bruni sarà parecchio gelosa notando la vicinanza tra Eugenio Nicotera e Lucia Cimmino. Otello Testa, intanto, sarà più che mai voglioso di aiutare economicamente Silvia Graziani e il Caffè Vulcano, quindi l'uomo avrà in mente di chiedere un prestito a un caro amico. Rosa Picariello, invece, si dimostrerà professionalmente valida sia nella Terrazza che nell'abitazione di Niko Poggi, quest'ultimo inoltre sarà dubbioso in merito ai costi della ristrutturazione dello studio legale.

Otello, infine, chiederà un prestito a Renato, suscitando una certa perplessità nel signor Poggi, il quale avvertirà di conseguenza l'amico Raffaele Giordano per aiutarlo a tirarsene fuori.

La maestra, dopo aver detto al marito di essersi innamorata di Damiano Renda, mediterà una possibile riconciliazione col coniuge.

Le trame della soap opera nostrana, per ciò che concerne le puntate di mercoledì 22 e giovedì 23 marzo, anticipano che Otello, notando la crisi clientelare ed economica del Caffè Vulcano, non riuscirà a starsene con le mani in mano, quindi si dimostrerà voglioso di aiutare Silvia a far risollevare finanziariamente il locale.

Peccato, però, che Testa non vorrà vendere la casa di Indica di Teresa Diacono, quindi opterà per chiedere un prestito a un caro amico così da girare tale denaro a Graziani.

Viola, invece, si troverà a essere fortemente combattuta tra i sentimenti che prova verso Eugenio e il nuovo amore che sente nei confronti di Damiano.

Niko, successivamente, si troverà dinanzi al costo previsto per la ristrutturazione dello studio legale e ne rimarrà perplesso.

La collaborazione tra Diana Dalla Valle e Alberto Palladini non accennerà a fermarsi