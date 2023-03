Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che saranno trasmesse dal 27 al 31 marzo, rivelano che un momento di grande paura finirà per fare avvicinare Lara e Ferri, lasciando Marina sempre più in disparte. Nel frattempo Filippo e Serena vivranno attimi di paura e angoscia a causa dell'incidente alla piccola Irene.

Silvia, disperata per le sorti del Vulcano, valuterà tutte le opzioni possibili per risollevarsi, compreso l'aiuto di Alberto.

Manuela supererà il suo primo esame mentre Micaela sarà impegnata a corteggiare Samuel.

Roberto e Lara vivono attimi di panico

Marina (Nina Soldano) sotto stress per le continue intromissioni di Lara (Chiara Conti) finirà per commettere una sbadataggine che le costerà cara. Le anticipazioni rivelano infatti che l'imprenditrice Giordano si distrarrà un attimo e, in questo breve lasso di tempo, la piccola Irene avrà un incidente [VIDEO]. A quanto pare non ci saranno conseguenze gravi per la bambina, ma Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) vivranno attimi di pura angoscia, mentre Marina non potrà fare a meno di sentirsi responsabile.

Nel frattempo Lara porterà avanti il suo diabolico piano. La donna non si farà scrupoli ad usare il piccolo Tommy per avvicinare a se Roberto e al contempo, allontanare Marina.

In particolare accadrà qualcosa che spaventerà Ferri e Martinelli, finendo per riavvicinarli. Le trame non specificano cosa succederà ma la sensazione è che possa essere qualcosa che riguarda il piccolo Tommaso.

Da un lato Lara continuerà a guadagnare punti con Roberto, mentre Marina verrà guardata sempre con maggiore diffidenza da Ferri e persino da Filippo e Serena, convinti che la sua ossessione per la rivale, le abbia causato un crollo psicologico.

Un posto al sole puntate fino al 31 marzo: Silvia valuta l'offerta di Alberto

Dopo aver perso anche l'aiuto di Otello (Lucio Allocca), Silvia (Luisa Amatucci) si ritroverà di nuovo sola a dover lottare contro i creditori e gli haters, che prenderanno nuovamente di mira il Vulcano. La donna, ormai disperata, valuterà seriamente la proposta di Alberto (Maurizio Aiello) di entrare in società con lei.

A quanto pare però Diego (Francesco Vitiello) inviterà la donna a riflettere sulle sue azioni. C'è inoltre un piccolo giallo legato alla bufera social, che pare essere stata provocata da qualcuno deliberatamente, tuttavia le anticipazioni non rivelano altro.

In una storyline parallela dai toni più leggeri, Otello non darà tregua al povero Franco (Peppe Zarbo), a cui chiederà aiuto per rimettere a posto una vecchia moto.

Un posto al sole, anticipazioni 27-31 marzo: Samuel potrebbe tradire Speranza

Manuela (Gina Amarante), nonostante le continue distrazioni, riuscirà a superare brillantemente il suo primo esame universitario. La ragazza però avrà troppi pensieri per la testa per potersi godere il suo piccolo trionfo.

Nel frattempo Micaela continuerà una corte serrata a Samuel (Samuele Cavallo). Quest'ultimo, vicino a cedere, farà una confessione al suo amico Nunzio (Vladimir Randazzo) e poi prenderà la sua decisione. Le anticipazioni non svelano cosa accadrà di preciso ma danno alcuni indizi. A quanto pare lo chef/cantante sarà deciso a rifiutare tutte le avance della gemella, tuttavia quest'ultima sembrerà decisamente convincente e determinata a raggiungere il suo scopo.

Nel frattempo Renato Poggi (marzio Honorato) inizierà a comportarsi in modo alquanto strano, mettendo così in allarme la sua ex moglie Giulia (Marina Tagliaferri).